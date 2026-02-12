麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

▲麥當勞APP推新年優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接春節9天連假，麥當勞APP祭出「好運開跑 一馬當先」刮刮樂活動，有機會刮中6大夯品買1送1、買超值全餐送麥脆雞腿等好康，2月13日下午2時起至2月19日限時登場。

麥當勞APP新年刮刮樂集結多種優惠，包括單點4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、大薯、薯餅、蘋果派、冰焦糖奶茶皆可享買1送1；買超值全餐送麥脆雞腿1塊或勁辣香雞翅，中獎率百分之百，每人每日可參加1次。

▲bb.q CHICKEN外帶自取推出炸雞免費送活動。（圖／業者提供，下同）

歡慶新年，bb.q CHICKEN將於2月14日至3月1日祭出外帶自取滿899元，結帳時出示優惠截圖，可免費獲得「去骨炸雞6塊」，蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉口味4選1。

即日起加碼推「金馬騎雞」刮刮卡活動，內用、外帶、外送皆可獲得刮刮卡1張，中獎率百分之百，最大獎為500元優惠券，還有折價券、炸雞及多款韓食小點等獎項，送完為止，活動只到2月28日。

▲同步販售春節限定「金馬迎春食雞餐」。

此外，2月28日前還有春節限定「金馬迎春食雞餐」，特價1360元，內含去骨炸雞1份、調味半雞1份、老爸炸雞2隻，搭配馬西搜呦起司球1份、煉乳哆波吉2份、黃金炸薯條1份與1250ml可樂1瓶，適合3至4人食用。