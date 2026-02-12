黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

▲民眾黨主席黃國昌年前積極到地方掃街。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長李四川昨宣布將在2月底請辭，並表態會爭取參選新北市長，也願與民眾黨主席黃國昌共同找出藍白合作模式。對此，黃國昌今赴板橋掃街時說，希望這次在新北市長跟國民黨、川伯之間，能有君子之爭，建立政黨合作的良性典範，「我當然有信心，心存善念盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇」。他也強調，「未來假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長」。

黃國昌說，蔣市長跟侯市長都是國民黨非常優秀的首長，那2位市長自己挺自家國民黨籍的李四川副市長，這個是人之常情啊，充分可以理解。對他來說，最重要的是讓這次新北市長跟國民黨彼此之間、跟川伯彼此之間，能有一個好的君子之爭，「我們用我們的氣度、用我們的視野，彼此之間能在一個理性的平台上面，給新北市民最好的政策願景，負責任的提出我們的看法」。

黃國昌說，這是會建立接下來政黨彼此之間合作一個非常良性的典範，「當然對於我自己個人來講，我當然有信心，心存善念盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇」。

而昨有說會與川伯組成最強團隊，要如何來組成？有可能是正副手搭配？黃國昌強調，目前當然就是盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長，「未來假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長」，其實這一題一個多月前有媒體朋友關心，他也正面回應了。

但黃國昌說，像新北市這樣全國最大的地方縣市，六都之中人口最多，絕對不是任何一個人就可以處理完所有大小事，一定需要一個最強的團隊，「那最強的團隊的形式，在未來跟國民黨彼此之間進行相關的合作協議的時候，大家都可以進一步來討論，我完全是採取一個開放的立場的態度，沒有任何的預設」。

黃國昌提到，如果大家記憶猶新的話，他當初說的就是，民眾黨有最大的誠意跟善意，用最好的方式選出最強的團隊，給所有的市民朋友最佳的治理，「我當初這樣子說，我今天還是這樣說」。

「那至於說我跟川伯彼此之間，我覺得就真的就是一場非常良性的競爭。」黃國昌說，台灣社會撕裂的太嚴重，不同政治立場的人在公共政策上有不一樣看法，但是大家都是生活在這塊地上面的人，真的沒有必要把彼此當成是仇人。

黃國昌強調，大家可以競爭，但是不需要撕裂，「我希望這樣的一個民主風範，能在新北市開始逐步的打造起來，讓台灣的政治多一點溫暖、多一點人性，少一點謾罵，這個才是台灣現在最需要的事情」。