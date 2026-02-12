　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節恐有2波冷空氣接力　除夕至初三北台灣降溫又有雨

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起至周末各地天氣穩定，小年夜高溫可回到28度，下周一除夕東北季風增強，北台灣轉為濕涼，高溫恐下降7、8度，預計影響到初三，年節後期可能還有一波冷空氣，強度還要再觀察。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周到小年夜之前都是穩定天氣，今、明天東北季風減弱，環境轉為東風，各地早晚偏涼，白天回溫，新竹以南日夜溫差大，東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周六至下周日各地晴到多雲，僅花東及恆春有零星雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，除夕鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部濕涼，除夕至初一桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，台東、恆春地區及竹苗山區有零星雨，初二基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，初三東北季風就會逐漸減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，但年節後期可能還有一波冷空氣，還要再觀察。

溫度方面，他表示，今天起逐漸回暖，小年夜高溫可達28度，除夕至初二東北季風影響，北部地區會轉涼，整天溫度約14至20度，高溫下降7、8度，中南部影響不大，要留意日夜溫差，南來北往也要注意溫度變化。

另外，他也說，明天清晨中南部地區、明天至小年夜中部以北及金馬地區有低雲或霧，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

台鐵4年15件違規遭罰870萬元　多次派任體檢不合格者執勤

威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

春節恐有2波冷空氣接力　除夕至初三北台灣降溫又有雨

沐浴乳會使孩子性早熟？醫揭「3關鍵」要注意：降低風險

長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

冰淇淋挖不動？他曝挖勺冷知識「用前搖一搖」　網驚：長知識

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

台鐵4年15件違規遭罰870萬元　多次派任體檢不合格者執勤

威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

春節恐有2波冷空氣接力　除夕至初三北台灣降溫又有雨

沐浴乳會使孩子性早熟？醫揭「3關鍵」要注意：降低風險

長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

冰淇淋挖不動？他曝挖勺冷知識「用前搖一搖」　網驚：長知識

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

高金案偵辦

生活熱門新聞

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

即／6縣市低溫特報！跌破10度

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」較實在

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

今彩539頭獎2注中！幸運商店曝光

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣」

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

更多熱門

相關新聞

除夕變天！　農曆過年「降雨熱區」一次看

除夕變天！　農曆過年「降雨熱區」一次看

氣象專家林得恩表示，周末14日、15日小年夜，各地大多晴到多雲，僅花東有零星降雨機率，除夕、初一受鋒面通過及東北季風影響，北部、東部轉雨，年假後期天氣不穩定，直到接近收假日水氣減少，氣溫才會明顯回升。

周末高溫直逼30度！除夕「雨區擴大」回溫時間曝

周末高溫直逼30度！除夕「雨區擴大」回溫時間曝

今天回溫迎周末好天氣　除夕「轉雨降溫」濕冷5天

今天回溫迎周末好天氣　除夕「轉雨降溫」濕冷5天

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

北東降雨機率增　除夕濕涼又一波冷空氣報到

北東降雨機率增　除夕濕涼又一波冷空氣報到

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面