春節恐有2波冷空氣接力　除夕至初三北台灣降溫又有雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起至周末各地天氣穩定，小年夜高溫可回到28度，下周一除夕東北季風增強，北台灣轉為濕涼，高溫恐下降7、8度，預計影響到初三，年節後期可能還有一波冷空氣，強度還要再觀察。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周到小年夜之前都是穩定天氣，今、明天東北季風減弱，環境轉為東風，各地早晚偏涼，白天回溫，新竹以南日夜溫差大，東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周六至下周日各地晴到多雲，僅花東及恆春有零星雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，除夕鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部濕涼，除夕至初一桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，台東、恆春地區及竹苗山區有零星雨，初二基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，初三東北季風就會逐漸減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，但年節後期可能還有一波冷空氣，還要再觀察。

溫度方面，他表示，今天起逐漸回暖，小年夜高溫可達28度，除夕至初二東北季風影響，北部地區會轉涼，整天溫度約14至20度，高溫下降7、8度，中南部影響不大，要留意日夜溫差，南來北往也要注意溫度變化。

另外，他也說，明天清晨中南部地區、明天至小年夜中部以北及金馬地區有低雲或霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）