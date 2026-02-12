台74甲詭異車禍！輪胎噴滾2公里影片揭真相　竟是賓士、BMW競飆

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市台74甲線東外環道10日發生一起離奇車禍， 1輛黑色賓士追撞前方白色休旅車後，左後輪竟當場噴飛，沿著下坡路段一路「狂奔」約2公里，最後穩穩停在車道上，後方駕駛看傻眼「誰家的輪胎快領回去」。現在真相曝光，整起事故竟是2輛豪車疑似競速失控釀禍，現在賓士、BMW一路瘋狂尬車、肇事的離譜畫面也曝光。

▲疑似賓士及BMW在車道上競速鬼切甩入車道。（圖／民眾提供）

警方調閱監視器發現，肇事的黑色賓士與一輛白色BMW，早在車禍地點前500公尺的台74甲線與田坑路口，就被拍下疑似高速競逐的身影，畫面中2車忽左忽右、互不相讓，在車縫中鑽來鑽去，沒多久賓士先自撞護欄，失控後猛力追撞前方由姚姓女子駕駛、才剛買半年的白色新車，撞擊力道大到連賓士車的左後輪直接噴飛，還一路高速往前，驚悚程度破表。

▲疑似賓士車與BMW在車道上競速，驚險切入車道。（圖／民眾提供）

受害的姚姓女駕駛無奈表示，昨天下午她載著兩名同事準備前往台中高鐵站，北上台北開會，沒想到半路竟被飛來橫禍攔截，「原本還以為黑車是被BMW撞到才失控，結果調查行車紀錄器一看，根本不是這樣！是兩台車在飆啦！」姚女語氣既無奈又氣憤，「你看他撞到我之後還往前滑這麼遠，地上剎車痕長成這樣，車速有多快？」

▲台74甲線賓士追撞，輪胎狂奔2公里。（圖／警方提供）

更讓她心痛的是，這輛白色愛車去年5月才交車，花了90多萬，開不到一年就被撞成這副模樣，會議沒開成、車子還得大修，她忍不住嘆氣「好好開車也會被飆車的掃到，真的不知道該說什麼。」

彰化警方表示，目前除依交通事故處理程序進行，也已鎖定白色BMW的車主身分，將通知到案說明，並針對兩車涉嫌公共危險、競速飆車等行為依法偵辦。警方強調，道路競速最重可處3萬至9萬元罰鍰，並當場吊銷駕照、吊扣牌照6個月，絕不寬貸，事故發生真正原因，仍待調查釐清。

▲休旅車遭撞毀。（圖／警方提供）

▲台74甲線賓士追撞，輪胎狂奔2公里。（圖／民眾提供）