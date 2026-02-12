在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

▲南韓國內最大電商「酷澎」（Coupang）發生約3370萬筆用戶個資遭到外洩的事件。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大電商「酷澎」（Coupang）爆出高達3367萬筆會員個資外洩，案情再掀波瀾！南韓執政黨共同民主黨籍國會議員金勝源揭露，疑似外洩個資的嫌犯竟握有3000名購買情趣用品的會員名單，並以公開姓名、地址、電話等資料為要脅，向酷澎索討金錢封口。對此，南韓國務總理金民錫甚感驚訝。

根據韓媒《朝鮮日報》，金勝源昨（11）日在國會質詢政府時指出，這起酷澎個資外洩案涉及約3300萬人，其中嫌犯特別篩選出3000名曾在酷澎購買「情趣用品」的會員，除了另行製作名單，更向業者聲稱「已掌握購買紀錄」，威脅若不支付金錢當作封口費，將對外公開相關資訊，讓酷澎陷入困境。

金勝源強調，「我國（南韓）國民的大量個資正被犯罪集團利用」，呼籲南韓政府必須提出更周全的防範措施，直言酷澎問題非常嚴重。他在質詢中更具體指出，嫌犯以「知道這些人的住址、姓名、電話號碼」為籌碼，試圖從中牟利，情節令人憂心。

對此，金民錫回應，南韓政府不僅將持續推動調查與偵辦，也會要求各部會研擬防止類似事件再度發生的對策。他形容，此案無論在外洩規模或內容敏感度上，都屬「歷來最高層級」。

不過，偵辦進度面臨挑戰。報導指出，南韓政府已就本案嫌犯向中國提出引渡請求，但截至11日仍未收到中方回應。南韓國家搜查本部長朴星柱9日前往中國公安部，商討將酷澎攻擊者等涉案人員遣返回韓的相關事宜。然而，過去中國從未同意將嫌犯引渡至南韓，此次能否順利遣返，外界普遍不樂觀。