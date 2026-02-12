　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

▲▼南韓國內最大電商「酷澎」（Coupang）發生3370萬筆用戶個資遭到外洩的事件。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國內最大電商「酷澎」（Coupang）發生約3370萬筆用戶個資遭到外洩的事件。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大電商「酷澎」（Coupang）爆出高達3367萬筆會員個資外洩，案情再掀波瀾！南韓執政黨共同民主黨籍國會議員金勝源揭露，疑似外洩個資的嫌犯竟握有3000名購買情趣用品的會員名單，並以公開姓名、地址、電話等資料為要脅，向酷澎索討金錢封口。對此，南韓國務總理金民錫甚感驚訝。

根據韓媒《朝鮮日報》，金勝源昨（11）日在國會質詢政府時指出，這起酷澎個資外洩案涉及約3300萬人，其中嫌犯特別篩選出3000名曾在酷澎購買「情趣用品」的會員，除了另行製作名單，更向業者聲稱「已掌握購買紀錄」，威脅若不支付金錢當作封口費，將對外公開相關資訊，讓酷澎陷入困境。

金勝源強調，「我國（南韓）國民的大量個資正被犯罪集團利用」，呼籲南韓政府必須提出更周全的防範措施，直言酷澎問題非常嚴重。他在質詢中更具體指出，嫌犯以「知道這些人的住址、姓名、電話號碼」為籌碼，試圖從中牟利，情節令人憂心。

對此，金民錫回應，南韓政府不僅將持續推動調查與偵辦，也會要求各部會研擬防止類似事件再度發生的對策。他形容，此案無論在外洩規模或內容敏感度上，都屬「歷來最高層級」。

不過，偵辦進度面臨挑戰。報導指出，南韓政府已就本案嫌犯向中國提出引渡請求，但截至11日仍未收到中方回應。南韓國家搜查本部長朴星柱9日前往中國公安部，商討將酷澎攻擊者等涉案人員遣返回韓的相關事宜。然而，過去中國從未同意將嫌犯引渡至南韓，此次能否順利遣返，外界普遍不樂觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝
44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

總獎金8166萬台幣　東超聯賽季後賽6強對戰組合出爐

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

國際熱門新聞

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

台積電ADR大漲3.28％！　降息期待降低美股紅翻黑

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

女闖高中開槍9死！學生封門2小時目睹

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

槍手弒母闖學校開槍9死　加拿大降半旗

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

更多熱門

相關新聞

日樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照　長相曝

日樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照　長相曝

日本警方破獲一起粉絲遭性剝削的案件，36歲的前視覺系樂團主唱中野隼斗利用自己前歌手的身分，誘騙身為粉絲的未成年少女，要求對方每天傳送露臉的色情照片給他，並在一間卡拉OK的包廂內猥褻該名少女，因此被逮。

威脅斬首高市　中國總領事薛劍「再度露面」

威脅斬首高市　中國總領事薛劍「再度露面」

嗆「斬首」高市神隱3個月！中國外交官現身了

嗆「斬首」高市神隱3個月！中國外交官現身了

南韓國情院：金主愛已內定成「北韓接班人」

南韓國情院：金主愛已內定成「北韓接班人」

LG集團遺產分配爭議落幕！會長具光謨勝訴

LG集團遺產分配爭議落幕！會長具光謨勝訴

關鍵字：

日韓要聞南韓酷澎Coupang酷澎情趣用品個資外洩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面