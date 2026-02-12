弒母殺弟！18歲槍手闖學校開槍9死　加拿大降半旗哀悼

▲槍手闖學校開槍掃射，造成包含槍手在內共9人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大卑詩省北部小鎮坦布勒嶺10日發生駭人校園槍擊案，造成包含槍手在內共9人死亡，18歲跨性別槍手傑西．范魯特斯拉（Jesse Van Rootselaar）先在家中槍殺39歲母親與11歲繼弟，隨後前往她曾就讀的學校開槍，最終飲彈自盡。加拿大總理卡尼宣布，政府建築降半旗7天哀悼。

弒母闖校園掃射 槍手身分曝光

路透報導，案發當天，傑西．范魯特斯拉先在坦布勒嶺（Tumbler Ridge）的住處槍殺39歲母親與11歲繼弟，接著持槍前往曾就讀的學校開火，殺害39歲女教師、3名女學生與2名男學生，另有數十人受傷。

警方在接獲報案2分鐘內趕到現場的時候仍有槍響傳出，隨後槍手輕生死亡。警方強調嫌犯單獨行動，目前無證據顯示有特定攻擊對象，動機仍待釐清。

▲槍手傑西．范魯特斯拉在6年前開始以女性身分生活，並於4年前輟學。（圖／路透）

傑西．范魯特斯拉出生時是男性，在6年前開始以女性身分生活，並於4年前輟學，曾多次因《精神健康法》被送往評估。在過去數年，員警曾多次前往這戶人家，處理與嫌犯心理健康相關的問題。

警方表示，約在2年前曾沒收這戶人家的槍枝，但槍枝所有者成功上訴後取回。已知傑西．范魯特斯拉曾持有槍枝執照，不過已於2024年過期。

小鎮平靜破滅 加拿大降半旗哀悼

這起校園血案是加拿大致命槍擊案之一，給僅有2400人的小鎮帶來巨大衝擊。死者家屬陸續在臉書發文哀悼，其中12歲男童艾伯爾（Abel）父親表示，兒子熱愛上學，生前總是帶著笑容。

這起槍擊案是加拿大史上傷亡最慘重的校園攻擊事件之一。總理卡尼延後原本的歐洲出訪行程，指示所有政府大樓降半旗哀悼7天，英國國王查爾斯三世也發表聲明表達哀悼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995