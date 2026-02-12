示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026九合一選舉受到矚目，前立委林濁水今（12日）表示，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆目前支持度大贏國民黨柯志恩，而民眾黨新北初選，黃國昌主席力挺的漂亮金釵民調敗給沒人認識的售貨員，兩黨奇蹟大演出，說明的是黨中有超強效票房毒藥，「山大王、獅大王、咆哮大王」為一己之私不顧黨的死活，繼續戰鬥性地杯葛國防特別預算、台美關稅協議，不改挺中抗美路線，兩黨侯選人的悲運只會一路走下去。

林濁水表示，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆目前以45.5%支持度，大贏國民黨柯志恩的26.2%，藍委葉元之驚「柯志恩4年前第一次到高雄就有40％得票率，現在柯志恩民調低於40％，他不是很相信」。

林濁水表示，然而民眾黨新北三蘆初選，黃國昌主席力挺，到處露臉的漂亮金釵民調敗給沒有人認識，呆在家樂福十年的售貨員，那又誰敢相信？

林濁水直言，兩黨奇蹟大演出，說明的不是什麼，就是黨中有超強效票房毒藥，「山大王、獅大王、咆哮大王」為一己之私不顧黨的死活，繼續戰鬥性十足地杯葛國防特別預算、台美關稅協議，不改挺中抗美路線的話，兩黨侯選人的悲運只會一路走下去。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）