陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

記者崔至雲／台北報導

新北市土城清水派出所所長劉宗鑫於2024年9月執勤時，遭陳嘉瑩吸毒後駕車拖行殉職；新北地院國民法官11日依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身。國民黨立委洪孟楷對此指出，判死，不只是正義，更是守護警察尊嚴與執勤安全的底線。若未來進入二、三審，期盼高院與最高法院同樣秉持良知與勇氣，守住這條底線。讓家屬相信，也讓全民相信，公平正義，不容妥協。

洪孟楷指出，昨日陳嘉瑩一審宣判死刑，庭外，劉父老淚縱橫、數度鞠躬致謝的畫面，令人鼻酸。兩年前白髮人送黑髮人的痛，如今仍未止息；多次開庭的折磨，只為等一個公道。這一紙判決，是家屬最後的慰藉，更是社會對警察執勤尊嚴與生命價值的宣示。

「判死，是表達社會對待此案件的態度；是對毒駕零容忍的態度！是對警察執勤應受保護的態度！」，洪孟楷說，試想，若毒駕可以衝撞臨檢站、拖行身穿制服的員警致死，卻不必付出最嚴厲代價，未來誰還願意在第一線賣命維護治安？若連這樣的犯行都能輕縱，社會的底線在哪裡？

「判死絕不是報復，而是責任」，洪孟楷提到，劉父一生從警，與兇嫌素不相識。若非悲痛至極，豈會開口求處死刑？更令人憤慨的是，據新聞報導，兇嫌犯後毫無悔意，甚至冷言冷語「不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」勇警親人何辜？因他人一念之差，承擔一生的傷痛，誰來負責？

洪孟楷說，肯定法官與國民法官做出的判決，向社會清楚宣告，台灣不容許毒駕奪命，更不容許踐踏執勤警察的生命尊嚴。若未來進入二、三審，期盼高院與最高法院同樣秉持良知與勇氣，守住這條底線。讓家屬相信，也讓全民相信，公平正義，不容妥協。