新北藍白下一步？　李四川：黨要我與黃國昌比民調絕對不排斥

記者鄭佩玟／台北報導

2026新北市長選戰升溫，民眾黨由黨主席黃國昌參選，台北市副市長李四川則爭取國民黨提名，新北市能否藍白合引發討論。李四川今（12日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，往後的選舉與黃國昌會是君子之爭，如果國民黨有提名自己，要與黃國昌民調決定，絕對都不會排斥，尊重黨的安排與黃國昌的協調。

李四川認為，新北藍白合相當重要，其實先前黃國昌曾來約會面，但自己還是台北市副市長，還沒有正式表態也沒有身分，因此兩人沒有見面，不過接下來如果有機會，還是會來請益黃國昌。李四川強調，黨內與民眾黨協調，如果有機制自己就會參加機制，誰勝出就代表選新北，因藍白合還是相當重要，施政還是要多數贊成，市政推展才能順利。

李四川說，經常看到黃國昌在立法院的新聞，很佩服黃的口才跟戰鬥力，這都是黃國昌的優點，也是自己該學習的地方。

黃國昌稍早受訪時也說，對他最重要的是在新北市長選舉中，與國民黨、李四川彼此之間能夠有好的君子之爭，並用氣度、視野，在理性平台上給新北市民最好的政策願景，負責任地提出看法，相信會建立接下來政黨彼此之間合作一個非常良性的典範，「對我個人來講，當然有信心，心存善念、盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇」。