黑手染指琉球垃圾清運！勒索576萬害9度流標　屏檢起訴4人

▲屏東地檢署。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉垃圾清運委外招標多年頻頻流標，垃圾堆置影響居民生活與觀光發展。屏東地檢署主動介入偵辦，查出不法勢力以恐嚇勒索手段向業者索財，金額高達576萬元，導致清運停擺。檢方偵結起訴4人，並建請法院重判主嫌。

檢方11日移審，法院諭令李男交保50萬元、林男交保20萬，兩人均限制出境出海，每週四、日均到派出所報到。

屏東地檢署日前獲悉，琉球鄉垃圾清運委外招標自113年間多次流標，嚴重影響鄉民日常生活與地方觀光經濟，疑有不法勢力介入。檢方旋即指派檢察官楊士逸指揮法務部調查局南部地區機動工作站、法務部廉政署南部地區調查組展開偵辦，主動出擊深入調查。

檢察官於2025年12月12日認定被告李姓男子、林姓男子涉嫌恐嚇取財等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續擴大追查其他共犯。全案近日偵查終結，認定李男、林男涉犯恐嚇取財罪，另被告孔男、林男涉犯恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。

檢方指出，李男等人自109年至112年間，假借「污染地方」名義，以圍船、潑漆及人身威脅等方式恐嚇琉球垃圾清運業者，強索每噸600元「回饋金」，共迫使3家業者交付不法所得達576萬元。業者不堪長期勒索與威脅，陸續停止清運並無意再投標，導致113年垃圾清運案高達9度流標，垃圾堆積全島，衝擊逾萬名鄉民生活品質與觀光產業發展。

檢察官審酌其等犯行期間長、影響層面廣，對地方公共利益危害重大，建請法院就主嫌李男歷次犯行分別量處有期徒刑1年6月、2年及1年6月，合併應執行有期徒刑3年6月以上，並宣告沒收犯罪所得576萬元，以維法紀，保障地方公共利益與社會秩序。