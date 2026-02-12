　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國共同喊「九二共識」、「兩岸都是中國人」　綠：用來詐騙台灣話術

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

▲國共兩黨智庫論壇。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，更嗨喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」。對此，民進黨表示，九二共識從來不是台灣的共識，而是國共用來詐騙台灣的話術，中共不會因為台灣接受九二共識，就改變對台灣的併吞野心，九二共識沒有換來尊嚴，只是強化了中共心裡的一句話：「你本來就屬於我」。

民進黨中國部指出，九二共識從來不是台灣的共識，而是國共用來詐騙台灣的話術，國民黨今天還在對台灣社會說：「回到九二共識，就能換來尊嚴與和平」？但最大的問題是，國民黨現在的九二共識，早已不是當初宣稱的「一中各表」，而是全面一邊倒向「各表一中」、「兩岸同屬一中」。

民進黨說明，國民黨的九二共識一步步走向中共版本，關鍵的轉折點，從馬英九執政後期開始，因為馬英九非常想見到習近平：2015年馬習會，馬英九公開稱「海峽兩岸在1992年11月就一個中國原則達成的共識，簡稱九二共識」，將九二共識定義為「一個中國原則」，不再提「各自表述」。

2024年馬習二會，馬英九再改稱為「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，已經高度對接到中共國台辦的「各表一中」版本。去年底鄭麗文當選國民黨主席，在回覆習近平賀電中明確寫出「九二共識」內容為「海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識」，持續「各表一中」。

今年開始，為了促成國共論壇與鄭習會，鄭麗文與蕭旭岑多次表示九二共識就是「各表一中」，還加碼九二共識就是「兩岸同屬一中」（習5條用語），民進黨指出，看來已徹底放棄模糊空間，完全附和中共定義的框架，回不去了。

民進黨中國部表示，但就算是全面配合，中共也不曾放過台灣，國民黨最常兜售的論點是：「只要回到九二共識，就有兩岸和平繁榮。」可是中共曾經給過台灣尊嚴與空間嗎？回到馬英九「全面執政、全面接受九二共識」的年代，中共對台做了什麼？國際打壓：WHO內部文件，把台灣標示為「中國台灣省」；排除台灣正式參加UNFCCC、ICAO、INTERPOL；2014年北京APEC把台灣稱為「中國台北經濟體」。

軍事威脅：馬政府8年間中共國防預算從4178億增加到9543億人民幣；指向台灣的飛彈數量持續在1000-1600枚間；以斬首台灣總統府為目標的朱日和軍演。經濟優惠與脅迫：所謂的貿易優惠，全數成為後來對台脅迫的工具，包括鳳梨、蓮霧、釋迦、柑橘與石斑魚等農漁產品，也擴及啤酒、高粱酒及其他加工食品等，都遭到限縮或禁運。

民進黨指出，事實很清楚，中共不會因為台灣接受九二共識，就改變對台灣的併吞野心，九二共識沒有換來尊嚴，只是強化了中共心裡的一句話：「你本來就屬於我」。九二共識的本質是國共聯合詐騙台灣的話術經過多年事實的一再呈現，多數台灣人民已經發現，接受九二共識不會換來中國改變對台態度，只會讓台灣更明確被納入中國政治敘事，九二共識完全是中共利用國民黨，兩者聯合用來詐騙台灣人民的話術。

民進黨中國部指出，拒絕九二共識，不是拒絕交流，而是拒絕在「一個中國」的政治前提下被迫對話。台灣願意溝通，但不會為了溝通，犧牲民主制度、主權尊嚴，以及人民可以自由選擇政府的權利。

九二共識兩岸關係國民黨民進黨台灣主權鄭麗文共產黨蕭旭岑

