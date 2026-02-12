女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

▲女網紅分享被猴群攻擊。（圖／翻攝自Instagram／juliabeautx）

記者李振慧／綜合報導

德國女網紅朱莉亞(Julia Beautx)近來到泰國熱門海灘遊玩時，意外遭到猴子攻擊，模樣可愛的小猴子原本爬到她的頭上，沒想到一瞬間情況突然改變，又有其他猴子衝過來，最後其中一隻猴子咬了她的小腿，導致她傷口變色住院。

可愛猴變惡霸 女度假驚遭猴群圍攻

在Instagram上擁有400多萬粉絲的女網紅朱莉亞，近來在網路節目中分享，她在泰國喀比(Krabi)當地熱門海灘度假時遇到當地野生動物，「一隻非常可愛的猴子朝我跑過來，還跑到我的頭上」。

朱莉亞拿出相機記錄下可愛的時刻，沒想到溫馨畫面突然大轉變，又有4隻猴子朝她跑過來，其中一隻衝到她的肩膀上，和她頭上那隻小猴子突然打了起來。

小腿慘被咬 女網紅傷口腫脹嚇壞就醫

朱莉亞表示，她被這5隻猴子包圍時情況變得危險起來，除了2隻猴子在她頭上打架，1隻猴子也爬到她的大腿上緊緊抱著，後來又有1隻猴子突然咬了她的小腿，「我當下什麼都沒辦法做」。

朱莉亞被咬後原本以為傷勢不嚴重，沒想到傷口很快就腫脹並且變色，嚇得她趕緊前往當地醫院接受治療，幸好在接種疫苗與抗生素後已經順利出院，後來仍在泰國度過愉快的旅程。