率團赴陸旅遊喊「習近平請客」　里長無罪2審逆轉判刑2年6月

▲土城里長率團赴陸接受招待，高等法院二審改判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市土城區青山里長姚韋華，2023年底帶領10多名親友赴大陸旅遊，並接受南京市對台辦公室招待免費食宿，大陸官員也趁機宣傳「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」。姚韋華因此遭檢方依照《反滲透法》起訴，一審判決無罪。但檢方上訴二審後，高等法院改認定姚韋華有罪，因此改判有期徒刑2年6月、褫奪公權2年。可上訴。

檢方起訴指出，「中華青少年文教藝術交流協會」理事長簡安仕，接受「南京市對台辦公室」指示與資助，找上姚韋華，希望邀請一些有「身分」的人，到對岸餐敘、旅遊。由於不少人已經組團赴陸接受過邀請，姚韋華最後找了5名里長、9名親友里民，共計14人，一同前往大陸。這批人只要出個人飛機票錢1萬6千餘元，其餘在大陸需要的食宿費用，全由南京市對台辦買單。

眾人到了大陸某餐廳餐敘時，餐廳門口就掛著「兩岸一家親」的紅布條；沒多久，江蘇省淮安市台辦副主任、南京市台辦的官員則趁機宣傳「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」等等言語。現場的親友還問姚韋華，姚韋華笑著回答「這頓習近平請客」。眾人返國後，檢方就依照《反滲透法》「受滲透來源資助犯投票行賄罪」，對姚、簡2人提起公訴。一審法院審理後，判決無罪。檢方上訴第二審。

二審高等法院審理期間，姚韋華否認犯罪，辯稱「我只是想去玩，對於對岸有誰參加一概不知，完全不了解」。另外檢方提出「這頓習近平請客」的說法，姚韋華稱這是玩笑話，「習近平怎可能請我？」另外簡女也否認犯罪，辯稱自己最討厭政治，都不去投票了，怎麼會影響他人投票；強調這次參訪就是農業交流活動，並非政治活動。

全案於12日宣判，高院改認定2人確實有罪，因此撤銷一審無罪判決，改判姚男有期徒刑2年6月、褫奪公權2年；簡女遭判有期徒刑4年8月、褫奪公權2年。

▼土城區里長姚韋華，二審遭判刑2年半。（圖／取自土城區公所網頁）