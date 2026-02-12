　
社會 社會焦點 保障人權

國會大亂鬥「沈伯洋摔頭、柯建銘噴杖」　朝野10立委被起訴

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立委沈伯洋在2024年7月國會大亂鬥中，被從人群上方拉扯摔落受傷。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院朝野立委在2024年間，多次因《立法院職權行使法》、《選罷法》、《公投法》審議問題，在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後互相提告，台北地檢署12日公告9件相關案件偵查終結，國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵分別被依傷害、強制等罪起訴。

起訴指出，立法院在2024年5月17日晚間7點左右，國民黨團排成人牆維護主席台，希望《立法院職權行使法》能直接進入審議，民進黨團則希望先實質討論再行表決，雙方在議場內對峙叫囂，綠營的邱志偉突破藍營人牆，趴跪在主席台右側延伸的長桌上，試圖靠近主席台。

藍營廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪見狀，用力將邱志偉推下長桌，搭配謝龍介從反方向使勁拉扯，邱志偉因重心不穩跌到主席台前方走到，導致頭部外傷併腦震盪症候群、頸部鈍挫傷。

而綠營沈伯洋當時為了進入議場，從主席台右後方大門爬越人群，被藍營邱鎮軍拉住衣服、領子扯下，導致沈伯洋背部撞擊桌面後、以頭朝下的姿勢摔落走道，頭部與四肢都受傷；郭國文則是站上長桌朝主席台前進時，被黃仁的雙手朝腰際一推，郭國文翻落地上造成尾椎骨折。

▲▼ 柯建銘拐杖打到徐巧芯 。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯建銘敲擊拐杖，導致前端斷裂飛出打到徐巧芯 。（資料照／記者陳煥丞攝）

5月24日上午，國會預定審查《立法院職權行使法修正草案》，綠營林淑芬準備在會場懸掛布條宣示立場時，試圖把站在前方的民眾黨籍麥玉珍推開，麥玉珍回身把林淑芬的手臂撥開，雙方發生肢體衝突，林淑芬揮打麥玉珍臉部，麥玉珍則腳踹林淑芬但落空，旁人上前勸阻避免事態擴大，事後麥玉珍提告，林淑芬則未提告。

7月8日清晨，立院內政委員會繼續審查《公職人員選罷法修正草案》，多名立委為了爭搶座椅發生爭持，林淑芬與王鴻薇因此發生拉扯，林楚茵口出「你抓我幹嘛」並推向王鴻薇，王則反手掌摑林，林接連踹向王，雙方事後檢具傷單提告。

到了3月25日晚間，國民黨提案公投，當時的民進黨團總召柯建銘以伸縮枴杖用力敲擊桌面2次，不慎導致拐杖前段飛出，擊中站在桌子另一側，距離約178公分遠的徐巧芯，過失造成徐右手肘鈍挫傷。

檢察官起訴指出，依司法院釋字435號解釋，認為《憲法》第73條規定，立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任，目的是以言論免責權保障，確保立法委員行使職權無所瞻顧。但越此範圍與行使職權無關之行為，諸如蓄意之肢體動作等，顯然不符意見表達之適當情節致侵害他人法益者，不在《憲法》上開條文保障之列。

最後包括謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍、柯建銘、林淑芬、林楚茵等10人，分別被依傷害、過失傷害、強制等罪起訴，另外郭國文指控洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲把他推下主席台成傷，以及陳亭妃控告徐巧芯在登記進入議場的推擠中踹人2案，因查證後犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸元琪怒槓袁惟仁家屬！「不希望我出席告別式」
不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

屏東市公園象棋聚賭「三六仔」　莊家、賭客7人當場被逮

率團赴陸旅遊喊「習近平請客」　里長無罪2審逆轉判刑2年6月

黑手染指琉球垃圾清運！勒索576萬害9度流標　屏檢起訴4人

自小客左轉遭直行車撞翻4輪朝天！騎士衰被掃倒　瞬間畫面曝

被提醒站旁邊一點！醉漢抓狂「茶葉蛋攻擊」　還躲回家睡覺

高雄黑車衝人行道撞燈桿！卡漢堡店門口　駕駛滿身血送醫

加油！勤益科大生遭預拌車撞輾1死1傷　雙胞胎弟與死神拔河中

金門小客車蛇行遭攔查　23歲駕駛無照+毒駕慘了

