侯友宜支持選新北　李四川撇「瑜亮情節」：敬佩翻轉五股垃圾山

▲李四川表示，侯友宜有許多地方值得自己學習。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市長人選終於明朗化，北市府昨日正式宣布跟輝達簽約之後，李四川隨即以臉書發文方式，表達將在2月底請辭北市副市長職務；這也代表李四川將正式投入新北市長選戰。新北市長侯友宜隨後也在臉書發文，「請和我們一起全力支持李四川。｣李四川今（12日）接受廣播節目「千秋萬事｣專訪時表示，過去外界常說他跟侯友宜有「瑜亮情結」，但其實自己相當敬佩對方，能夠翻轉五股垃圾山的重大建設，也只有警界出身的侯市長有這樣的能力重新整理。

李四川提及兩人共事時的回憶，「以前該得罪人的，侯友宜都是衝在前面」。他日前在板橋與侯友宜碰面聊了一個小時多，兩人聊了很多，包括市政及選舉，真的有很多需要跟侯學習的地方。李四川提到最敬佩侯友宜的一項施政，就是新北重要施政五股垃圾山，侯市長將一個過去新北很髒亂的地方，還涉及不法的倒土等，也只有警界出身的侯市長，有這樣的能力重新整理，這是相當值得他敬佩的。

另外，李四川提到新北副市長劉和然也在臉書發文恭喜自己、表達團結，李說，劉和然是他在新北當副市長時的教育局長，後來轉任環保局長，又擔任副市長，劉的口才絕對沒有問題，教育專業也有相當大的魄力，不管是台北縣或新北市，都對施政有相當大的貢獻，很謝謝劉昨天表達願意幫忙。他也會找個時間去拜訪劉和然請益、會去請教，尤其劉先前參與選舉會有一些對新北的建議想法，所以一定會去請教劉和然，希望能提供自己意見。

