生活

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主驚：戰損8500元才看到

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO忍住不買刮刮樂，認為買台積電零股才是王道。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

太中肯！一名網友笑稱，每次過年都會手癢買幾張2000元刮刮樂試手氣，而今年突發奇想，寧願拿去買台積電零股，「反正一股也差不多2000元」，與其賭運氣，不如投資未來，貼文曝光後掀起熱烈共鳴，「刮刮樂有去無回，買台積電還會持續成長」；還有人苦笑自己已經「戰損8500元」才看到。

一名網友在Threads直呼，自己往年農曆春節期間，都會買幾張2000元刮刮樂來沾沾喜氣，就算沒中大獎，也當作討個好彩頭。不過隨著物價上漲，加上投資觀念改變，他今年突然冒出新想法，「反正一股台積電也差不多2000元了」，乾脆把刮刮樂的預算拿去買零股。

2000元不拚手氣！一票人改當護國神山股東

貼文一出，底下網友秒驚醒認同，「我會把這句話放在我錢包裡，以防過年期間我抵擋不住誘惑」、「先買台積電，股息有2000元再去刮」、「太晚看到，台股都封關了」、「你的一句話點醒了我」、「為什麼在我已經戰損8500元才滑到這篇」。

也有不少人分享相同觀念，「我老公說一樣的話，2000元買刮刮樂是賭運氣，但2000元買台積電是投資未來」、「真的！你買刮刮樂有去無回，買台積電還會持續成長，沒有理由不選台積電」、「刮刮樂的期望值是負的，台積電的期望值是正的」、「有花錢衝動的時候就買一股台積電吧， 明年的你會感謝今年的你～ 這是我去年開始有的習慣， 這比固定存錢簡單多了」、「同事也在揪一人2000元的刮刮樂，我也覺得買0050或台積電比較實在」。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

