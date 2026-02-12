　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「代拜年」服務「跑腿平台」上線　999元「幫你磕頭」惹議下架

▲大陸跑腿平台推出的春節「代磕頭」服務引起爭議。（圖／翻攝新民晚報）

▲大陸跑腿平台推出的春節「代磕頭」服務引起爭議。（圖／翻攝新民晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸一家「跑腿」平台春節期間推出「代拜年」系列服務，其中「代磕頭」定價999元人民幣（約4534元新台幣），引起外界熱議，引起對傳統禮俗商品化與服務界線的討論。最終，平台更新資訊稱，將爭議的服務項目下架，並對未履約訂單提供三倍金額補償。

《新民晚報》報導，近日，有跑腿平台上線春節「代拜年」系列服務，其中「代磕頭」定價999元（人民幣，下同），在社交平台引發關注與討論。部分異地工作者認為這為無法返鄉的人提供了表達心意的渠道，但同時出現了公眾對於傳統禮節商品化、服務邊界及勞動者尊嚴等問題的理性探討。

春節期間因工作與距離因素，不少年輕人難以返鄉，衍生代辦拜年需求。該平台推出的「代貼春聯」主要面向獨居青年、租屋族或多處房產家庭，按小時計費，一小時39元；「代拜年求紅包」則可指定拜訪若干親友，由跑腿人員攜帶禮品、轉達祝福並錄影回傳。

引起爭議的「代磕頭」服務最高999元，平台規則限定為長輩提供，要求服務人員經禮儀培訓，可代轉吉祥話、代請紅包並全程記錄，小程序顯示該服務已售出174單。

對此，平台相關負責人表示，推出此類服務是看到異地打工者春節加班無法返鄉，盼提供「體面盡孝」的補充方案，並設有雙方自願、騎手可拒單及專項禮儀培訓等原則，明確服務規範與尊嚴底線。

不過，部分評論認為，將孝道與親情以明碼標價方式呈現，涉及倫理與價值層面的討論。輿論爭議延燒之際，平台於昨（11）日公佈「關於代拜年服務的情況說明」，經慎重評估，已下架引發爭議的服務項目；對於因下架無法履約的訂單，將三倍金額補償並原路退還，同時將評估網友提出的需求，再行上架相關服務。

