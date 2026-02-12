學者分析：李四川拚新北「蔣啟川」連線成形　藍軍南征勝率拉高

▲李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

北市府11日與輝達完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭，3月開始會回到熟悉的新北市，爭取國民黨提名。對此，學者鈕則勳分析，川伯上陣，「蔣啟川」連線成形，讓中壯派的「北萬安、中啟臣」形成犄角之勢，護住藍軍北台及中部心脈，藍軍便能從容挺進南二都，南征勝率拉高，就算可能較不穩定的彰化縣與新竹縣，都能因而維穩，選戰格局仍有利於藍軍。

鈕則勳表示，千呼萬喚始出來，李四川在完成輝達簽約後，將辭北市副市長，參選新北市長爭取提名，輝達簽約不僅對川伯拚新北，產生了如虎添翼的效果之外，日後結合台中最可能出線的人選江啟臣，這雙北與台中的「蔣啟川」連線，勢必對藍軍產生「攻守兼具，相互拉抬」的效果—。

鈕則勳認為，蔣萬安與李四川勢必因為輝達簽約而形成堅實不破的雙北聯盟，加上本欲角逐的新北市副市長劉和然也退讓力挺川伯，新北藍軍整合，加上蔣萬安的助攻，與白營博弈的籌碼增加，藍白協商新北人選，藍已經占全盤優勢，黃國昌或只能尋求次佳選項了。

鈕則勳提到，新北藍營李四川確定，接下來台中就算全民調定人選，立法院副院長江啟臣出線的機會也極高，「蔣啟川」連線形成，加綠營尋覓強將不可得的桃園，張善政助威下的藍軍，更能讓中壯派的「北萬安、中啟臣」形成犄角之勢，護住藍軍北台及中部心脈。

鈕則勳強調，「蔣啟川連線」在穩住北台灣與中台灣強化動員能量後，藍軍便能從容挺進南二都，為謝龍介與柯志恩拉抬助陣，綠營只能重兵回防南二都；如此一來，蔣啟川連牽制綠軍的效果，就算藍營可能較不穩定的彰化縣與新竹縣，都能因而維穩，選戰格局仍有利於藍軍。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）