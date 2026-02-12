過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

▲屏東基督教醫院初一至初三小兒科開診。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將至，團圓圍爐與走春拜年增添歡樂氣氛，也伴隨呼吸道、腸胃道疾病及慢性病風險升高。屏東基督教醫院提醒民眾落實防疫、節制飲食並關心長輩健康；春節初一至初三小兒科照常開診，陪伴孩子安心過好年。

屏基醫務部部長陳志文表示，往年春節期間急診室常因呼吸道與腸胃道疾病湧入大量病患，其中呼吸道感染約占五成，包括流行性感冒、類流感、急性咽炎、支氣管炎及肺炎等，不少是孩子感染後傳染給家人，「一家人輪流掛急診」的情況時有所見。腸胃道不適則約占兩成五，多為暴飲暴食引起的胃腸炎、腹痛與急性胃炎。此外，因氣溫變化與飲食失控，頭暈、中風、心肌梗塞等急重症個案亦較平日增加。

春節正值流感流行期，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，更應提高警覺。外出走春或至人潮擁擠場所，務必勤洗手、戴口罩，若有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫。

年節美食當前，屏基也呼籲「善待自己的胃」。年菜反覆加熱或存放過久易孳生細菌，應避免食用；零食點心多半高油、高糖、高鹽，看電視聊天時容易不知不覺攝取過量。有高血壓、糖尿病等慢性疾病者務必控制份量並按時服藥，切勿因出遊或聚餐自行停藥，以免血壓血糖大幅波動，增加併發症風險。

除了身體疾病，春節團聚也是觀察長輩健康的重要時機。屏基指出，許多家庭平日子女在外工作，只有年節才能長時間相處，若發現長輩記憶力明顯退步、短時間反覆提問相同問題、個性情緒改變，或在熟悉環境中迷路，都可能是失智症警訊。例如原本擅長烹飪的媽媽突然無法完成拿手菜，發壓歲錢金額明顯不合理，或打牌時喊不出熟悉術語，都值得留意。失智症往往由家人最先察覺，及早就醫評估，才能把握治療與延緩退化的黃金期。

屏基醫務部部長陳志文特別提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午皆開設小兒科門診，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。家庭醫學科則是在初一至初三上午開診，透過門診分流，減少不必要的急診壅塞。

春節是團圓的節日，更是守護健康的關鍵時刻。屏東基督教醫院呼籲民眾，做好防疫措施、節制飲食、按時服藥、關心長輩身心狀況，有症狀及早就醫。讓新的一年，在健康平安中展開，闔家歡喜迎新春。