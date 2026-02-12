　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

▲屏東基督教醫院初一至初三小兒科開診。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院初一至初三小兒科開診。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將至，團圓圍爐與走春拜年增添歡樂氣氛，也伴隨呼吸道、腸胃道疾病及慢性病風險升高。屏東基督教醫院提醒民眾落實防疫、節制飲食並關心長輩健康；春節初一至初三小兒科照常開診，陪伴孩子安心過好年。

屏基醫務部部長陳志文表示，往年春節期間急診室常因呼吸道與腸胃道疾病湧入大量病患，其中呼吸道感染約占五成，包括流行性感冒、類流感、急性咽炎、支氣管炎及肺炎等，不少是孩子感染後傳染給家人，「一家人輪流掛急診」的情況時有所見。腸胃道不適則約占兩成五，多為暴飲暴食引起的胃腸炎、腹痛與急性胃炎。此外，因氣溫變化與飲食失控，頭暈、中風、心肌梗塞等急重症個案亦較平日增加。

春節正值流感流行期，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，更應提高警覺。外出走春或至人潮擁擠場所，務必勤洗手、戴口罩，若有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫。

▲屏東基督教醫院初一至初三小兒科開診。（圖／屏基提供）

年節美食當前，屏基也呼籲「善待自己的胃」。年菜反覆加熱或存放過久易孳生細菌，應避免食用；零食點心多半高油、高糖、高鹽，看電視聊天時容易不知不覺攝取過量。有高血壓、糖尿病等慢性疾病者務必控制份量並按時服藥，切勿因出遊或聚餐自行停藥，以免血壓血糖大幅波動，增加併發症風險。

除了身體疾病，春節團聚也是觀察長輩健康的重要時機。屏基指出，許多家庭平日子女在外工作，只有年節才能長時間相處，若發現長輩記憶力明顯退步、短時間反覆提問相同問題、個性情緒改變，或在熟悉環境中迷路，都可能是失智症警訊。例如原本擅長烹飪的媽媽突然無法完成拿手菜，發壓歲錢金額明顯不合理，或打牌時喊不出熟悉術語，都值得留意。失智症往往由家人最先察覺，及早就醫評估，才能把握治療與延緩退化的黃金期。

▲屏東基督教醫院初一至初三小兒科開診。（圖／屏基提供）

屏基醫務部部長陳志文特別提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午皆開設小兒科門診，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。家庭醫學科則是在初一至初三上午開診，透過門診分流，減少不必要的急診壅塞。

春節是團圓的節日，更是守護健康的關鍵時刻。屏東基督教醫院呼籲民眾，做好防疫措施、節制飲食、按時服藥、關心長輩身心狀況，有症狀及早就醫。讓新的一年，在健康平安中展開，闔家歡喜迎新春。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸元琪怒槓袁惟仁家屬！「不希望我出席告別式」
不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

全台6間新開飯店特色一次看！雙人房最低免千元　入住挑專屬香氛

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景　喵皇自帶「膜拜氣場」

活塞、黃蜂大亂鬥懲處出爐　莽漢史都華慘遭禁賽7場

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

降血壓藥掰半吃送急診　藥師曝3種劑型勿自行切開、磨粉

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

新北走春路線懶人包　登烘爐地賞景祈福、挑戰大棟山步道

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

雲端物聯網創新獎揭曉　新北奪傑出應用首獎

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

新北AI+園區污水系統簽約　侯友宜：打造智慧永續科技城

更多熱門

相關新聞

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做

農曆新年進入倒數兩周，營養醫學名醫劉博仁醫師發文提醒，春節期間醫院診所多半休診，且適逢流感、腸胃問題與心血管疾病的高發期，呼籲民眾現在就該針對慢性病藥物與居家醫藥箱進行「超前部署」，以免過年期間身體出狀況，面臨半夜奔波急診的困境。

醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝

醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝

喉嚨卡卡卻咳不出　醫揭「梅核氣」4大成因

喉嚨卡卡卻咳不出　醫揭「梅核氣」4大成因

空污威脅身體8大系統　1表揭風險燒到40種以上疾病

空污威脅身體8大系統　1表揭風險燒到40種以上疾病

疫情期間出生寶寶「過敏發病增46%」　研究：過度消毒有風險

疫情期間出生寶寶「過敏發病增46%」　研究：過度消毒有風險

關鍵字：

春節健康呼吸道疾病腸胃不適失智症警訊兒科開診

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面