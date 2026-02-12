拉警報！綠鬣蜥「最北防線」驚現破口　苗栗一口氣移除22隻

▲苗栗縣被視為綠鬣蜥防治的最北防線，縣府委託的移除團隊，前天一口氣捕捉22隻，顯示防治再現破口 。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣是台灣南北氣候天然分界線，數年前發現外來種綠鬣蜥入侵後，苗栗被視為防治綠鬣蜥的最北防線。苗栗縣政府委託的移除團隊，10日在頭份市上興里一口氣移除22隻，顯示綠鬣蜥正快速繁衍中，防線出現破口，防治作業拉警報。

苗栗縣政府農業處指出，綠鬣蜥屬於變溫動物，沒有冬眠也無法越冬，苗栗是台灣南北氣候天然分界線，近年暖化的趨勢往北擴散，2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續移除49隻，去年移除高達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流流東溪、北坑溝。

縣府農業處長陳樹義今（12日）天表示，縣府委託綠鬣蜥調查監測及移除團隊，前天在頭份市上興里中港溪附近發現2隻綠鬣蜥幼體，團隊擴大調查搜索，一共移除22隻個體，包括亞成體和幼體，研判該區域已成為綠鬣蜥的繁殖熱點，後續將加強監測調查移除。

農業處指出，綠鬣蜥會與原生物種競爭棲地及食物資源，主要啃食蔬果類作物，造成本土生態及農業經濟上的負面影響，如果發現綠鬣蜥，盡速撥打1999縣民熱線通報，共同防止綠鬣蜥持續北擴。