地方 地方焦點

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

▲屏東縣政府衛生局公告春節就醫資訊。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

▲屏東縣政府衛生局公告春節就醫資訊。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節假期到來，屏東縣政府衛生局公告春節期間2月14日至2月22日各急救責任醫院的急診及門診醫療服務時段，並同步公布小兒科診所及幼兒專責醫師的開診時間，提供家長多元且便利的就醫選擇。

春節假期就醫資訊，民眾可至屏東縣政府衛生局網站（https://www.ptshb.gov.tw/cp.aspx?n=93B34783809976D1）查詢，或透過衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通App」、官方網站（https://www.nhi.gov.tw/ch/np-4125-1.html）及免付費服務專線（0800-030-598），查詢春節期間各醫療院所開診情形。衛生局提醒，民眾如有醫療需求，建議於就醫前先行上網查詢或致電醫療院所確認服務時段，以確保就醫順利。

衛生局長張秀君表示，春節將至，民眾返鄉或出遊往來頻繁，建議儘早接種流感及新冠疫苗，以獲得足夠保護力，並落實個人防護措施；出入人潮密集的公共場所時，應遵守呼吸道衛生及咳嗽禮節，保持室內空氣流通，以降低病毒傳播風險，確保健康，平安過好年。

屏東醫療春節急診小兒科開診疫苗接種就醫資訊

