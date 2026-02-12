　
社會 社會焦點 保障人權

加油！勤益科大生遭預拌車撞輾1死1傷　雙胞胎弟與死神拔河中

▲▼烏日混凝土車輾壓雙載機車，雙胞胎兄弟就讀勤益科大。（圖／民眾提供）

▲台中市烏日昨發生混凝土車輾壓雙載機車，結果就讀勤益科大的雙胞胎兄弟一死一重傷，雙胞胎弟弟還在與死神拔河中。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市烏日區溪南橋昨（11日）下午發生一起奪命車禍！一對就讀於勤益科技大學的23歲蘇姓雙胞胎兄弟，雙載行經溪南橋時，遭一輛右轉的預拌混凝土車猛烈撞擊，兩人並被捲入後輪。騎車的哥哥當場頭顱破裂身亡，後座的弟弟則下半身遭重創、大量出血，目前仍在加護病房與死神拔河中。

警方初步調查，昨日下午，當時40歲的蔡姓男子駕駛預拌混凝土車，正沿著烏日區溪南橋外線車道行駛，準備右轉匝道接往環河路。不料，在轉彎處疑因視線死角或未注意車況，直接撞上同向行駛的蘇姓兄弟機車，而兩人的哥哥騎在後面全程目擊。

事件發生時，機車瞬間被捲入車頭下方，蘇姓兄弟兩人則被壓在預拌車的右後輪下。救護人員獲報趕抵現場時，發現騎車的雙胞胎哥哥頭顱破裂已明顯死亡；後座的弟弟雖然意識一度清楚，但下半身遭重壓導致嚴重撕裂傷與大量出血，情況危急，隨即被送往醫院急救，到現在仍未脫離險境。

據了解，這對蘇姓兄弟是勤益科技大學產攜機四甲及產訓機四甲的學生，正值大四即將畢業之際，卻在求學途中遭遇橫禍。校方獲悉噩耗後表示，已在第一時間致電蘇生母親表達慰問，並同步通報機械系辦公室及進修部，全力協助家屬處理後續慰問及關懷事宜。

肇事的蔡姓司機經酒測後排除酒駕可能，詳細的事故原因與肇事責任歸屬，仍有待警方調閱監視器進一步釐清。這起事故讓原本充滿前途的年輕生命一死一重傷，令家屬與學校師生感到無比悲痛。

02/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

加油！勤益科大生遭預拌車撞輾1死1傷　雙胞胎弟與死神拔河中

