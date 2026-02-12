　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

征戰新北市長　李四川曝韓國瑜反應：他一直希望我承擔但不敢講

▲▼蔣萬安「都更領航X節能降稅」記者會-李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李四川將投入新北市長選舉。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市府昨日已與輝達完成總部北士科T17、18基地專案地上權簽約，台北市副市長李四川隨後在臉書宣布，已經向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭，3月開始會回到他熟悉的新北市，爭取國民黨的提名。李四川今（12日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時提及「前老闆」的立法院長韓國瑜透露，韓一直都很鼓勵自己，「韓國瑜心裡希望我去承擔，但韓的嘴巴不敢講，因為他知道我不想選舉，也知道這工作很辛苦。」

李四川昨日透過臉書表示，自己做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實他也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。三月開始，他會回到他熟悉的新北市。「若是能夠獲得國民黨的提名，我也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式」。

前高雄市長、立法院長韓國瑜在底下留言表示，「四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣。加油！」

李四川今日上午接受專訪時指出，韓國瑜心裡希望他去承擔，但韓的嘴巴不敢講，「因為他知道我不想選舉，也知道這工作很辛苦，所以每次都是笑笑的。」李四川笑說，「韓國瑜一定是很鼓勵我啦！說實在，我沒有他的口才跟反應快，所以我常說我沒有能耐跟你一樣，他就說不！那是你的特色！」

李四川強調，跟過的長官都很鼓勵自己，選舉這條路很辛苦，「我會順勢往前走，市民支持我我一定會很努力，把該有的工作都做好。」
 

