國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普達成「歷史性」協議！聯手日韓印衝煤炭出口：全球都向美國買

▲▼美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普於當地時間11日在白宮高調宣布，已與南韓、日本、印度等國達成「歷史性」貿易協議，將「大幅」提升美國煤炭出口，並強調美國正成為全球最大能源出口國。不過，相關協議是否明確納入對韓煤炭採購條款仍知悉，各國協議內容也各有差異。

根據《韓聯社》、《經濟時報》，川普是在白宮舉行的煤炭產業活動上發表談話，並在記者會指出，「過去幾個月，我們與日本、南韓、印度等國達成歷史性貿易協議，大幅增加煤炭出口」，還稱美國煤炭品質是世界上最好。他強調，美國已是「世界第一大能源生產國」，正迅速轉型為大規模能源出口國。

針對南韓部分，川普首度公開提及對韓貿易協議涉及煤炭。不過，去年7月他在社群平台宣布美韓達成初步協議時，僅提到南韓將採購1000億美元的美國液化天然氣（LNG）或其他「能源產品」，但卻並未明確列出煤炭。去年11月雙方公布的聯合事實清單，同樣未出現煤炭出口條文。

▲▼美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

依照既有協議內容，南韓承諾對美投資3500億美元、每年上限200億美元，換取美方將對韓「對等關稅」從25%降至15%。外界推測，川普此次所稱煤炭出口，可能是將「其他能源產品」解讀為包含煤炭，但實際細節尚待釐清。

印度方面則已有較明確框架。美印達成的「過渡性」貿易安排，被川普形容為「＝歷史性協議，核心在於雙方同步調降關稅。美國將對印度商品的關稅，從過去一度高達50%的懲罰性稅率，下調至18%的對等稅率，涵蓋紡織、成衣、皮革、塑膠、化學品與部分機械產品。

印度則同意降低或取消多項美國工業、能源與食品產品關稅，包括酒類、堅果、水果與大豆油等，同時保留對敏感農業與乳製品的保護。

▲▼美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

這項安排源自2025年2月啟動的美印雙邊貿易談判。此前華府因不滿印度採購俄羅斯能源等因素，對印度商品祭出高關稅，雙方關係一度緊張。最新框架被視為邁向2026年全面協議的過渡階段，目標是把雙邊貿易額擴大至5000億美元。不過，經濟學家也提醒，若印度大幅增加從美國進口，可能壓縮其對美貿易順差。

除了對外談判，川普也同步強化國內煤炭政策。他在演說多次形容煤炭為「乾淨又美麗的能源」，稱其對國安、鋼鐵、造船與人工智慧發展都不可或缺，並批評前總統拜登關閉燃煤電廠是走向毀滅之路。川普透露，已批准超過70項煤礦計畫，並指示能源部支援多州燃煤電廠維持運轉。

他同時簽署行政命令，要求國防部與燃煤電廠簽訂新的電力採購合約，強調軍方將購買「大量煤炭」，且成本更低、效率更高。

02/10

川普達成「歷史性」協議！聯手日韓印衝煤炭出口：全球都向美國買

川普達成「歷史性」協議！聯手日韓印衝煤炭出口：全球都向美國買

川普關稅川普煤炭南韓日本印度

