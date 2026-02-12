金門小客車蛇行遭攔查　23歲駕駛無照+毒駕慘了

▲金湖分局執行路檢勤務查獲無照駕駛及疑涉毒駕的章姓男子。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆新年將至，金門縣金湖分局持續強化巡邏與路檢勤務。金湖派出所員警日前巡邏時，發現一輛自小客車行駛不穩、出現蛇行情形，立即上前攔查，當場查獲駕駛無照且疑涉毒駕行為，依法移送偵辦。

金湖派出所指出，115年2月4日執行巡邏勤務行經金湖鎮正義里時，發現一輛自小客車於道路上行車偏移、狀況異常，員警察覺有異後立即攔停盤查。經查駕駛章姓男子（23歲）為無照駕駛，且有毒品前科紀錄。員警進一步檢視車內狀況時，在副駕駛座發現疑似K菸物品，隨即進行毒品快篩，結果呈現陽性反應。

警方當場依規定製單舉發，並製作嫌疑人筆錄，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送金門地方檢察署偵辦。警方表示，毒品會嚴重影響人體反應能力、判斷力與專注力，駕駛人在毒品影響下操作車輛，猶如在道路上埋下未爆彈，對自身與其他用路人都構成重大威脅。

金湖分局分局長黃智銘強調，為確保春節期間民眾生命與財產安全，警方將持續強化巡邏密度及路檢勤務，嚴查酒駕、毒駕及各類危險駕駛行為，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。唯有全民共同遵守交通法規，才能營造安全無虞的用路環境。