　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

▲雙流尋馬。（圖／林保署屏東分署提供）

▲雙流尋馬。（圖／林保署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2026農曆馬年春節，林保署屏東分署整合雙流、墾丁、林後四林及旗後山等場域，推出「馬上有福」系列活動，結合尋寶抽獎、書法揮毫、森林市集與AR實境解謎，邀請民眾走入山林迎新納福，在綠意與年味交織中展開嶄新一年。

▲雙流尋馬。（圖／林保署屏東分署提供）

▲雙流尋馬。（圖／林保署屏東分署提供）

春節期間，農業部林業及自然保育署屏東分署整合轄管雙流國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及高雄旗後山保安林，推出「馬上有福」新春系列活動。

其中雙流國家森林遊樂區以趣味諧音打造「雙流裡有馬」尋寶活動。2月14日至22日，遊客只要在園區步道或吊橋尋獲「臺灣馬蘭」或「高屏馬口鱲」生物剪影吊牌，拍照上傳官方臉書指定貼文，即可參加抽獎，獎品包含Apple Watch SE3、《阡陌之森》米蠟筆及多項生態好禮，共26個名額，讓民眾在森林探險中「馬上有好運」。

墾丁國家森林遊樂區則結合文化與自然體驗，2月14日至15日每日10時至12時舉辦「新春贈聯」，邀請書法家現場揮毫贈送春聯，並開放民眾體驗書寫。2月14日至22日同步推出「尋馬」互動活動，只要尋找名稱含「馬」字植物如港口馬兜鈴拍照，即可兌換小禮；參與「尋找蛛絲馬跡」活動，上傳園區「灶馬」剪影，還有機會抽中驚喜好禮。

林後四林平地森林園區將於2月19日至20日（農曆初三、初四）在無患子森林步道舉辦「林間日和市」，集結手作文創與在地美食，打造2026年首場森林主題市集，讓民眾在暖陽與林蔭間悠閒漫步，感受森林慢活魅力。

位於高雄旗津的旗後山保安林則持續推出「旗實就在你身後」AR實境解謎活動，結合高雄燈塔與旗後礮臺等歷史場域，遊客只需一支手機即可體驗互動解謎，認識全臺第一座保安林守護國土的故事，適合親子同遊。

此外，屏東分署於同合農科商務會館設置「山林製造」選物空間，販售里山動物抱枕、山鳥布偶、森林故事書及國產材文創商品。春節期間入住旅客至賣店消費並與「山林製造摩天輪」合影打卡，即贈咖啡一杯並可參加抽獎，入住親子房還有食蟹獴抱枕陪伴孩童入眠。

屏東分署提醒，轄管森林遊樂區及平地森林園區除夕休園1天，自然步道及檜谷山莊正常開放，木育館春節期間休館。春節人潮眾多，建議民眾提前規劃交通與住宿安排。活動詳情與抽獎辦法，可至各園區及屏東分署官方臉書查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

全台6間新開飯店特色一次看！雙人房最低免千元　入住挑專屬香氛

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景　喵皇自帶「膜拜氣場」

活塞、黃蜂大亂鬥懲處出爐　莽漢史都華慘遭禁賽7場

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

降血壓藥掰半吃送急診　藥師曝3種劑型勿自行切開、磨粉

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

新北走春路線懶人包　登烘爐地賞景祈福、挑戰大棟山步道

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

雲端物聯網創新獎揭曉　新北奪傑出應用首獎

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

新北AI+園區污水系統簽約　侯友宜：打造智慧永續科技城

更多熱門

相關新聞

2026躍馬迎春　屏東縣府春節服務不打烊

2026躍馬迎春　屏東縣府春節服務不打烊

迎戰 2026 馬年新春，屏東縣政府推動「春節服務不打烊」，不僅備妥燈節與熱博等多元走春活動，更關心鄉親健康。特別邀請曾競鋒醫師分享保健之道，提醒慢病患者留意溫差與飲食均衡。此外，醫療、長照及清運資訊均已彙整上網，搭配全年無休的 1999 專線，讓民眾在盡興走春、體驗屏東光影魅力的同時，也能享有安心、健康的溫馨長假。

關鍵字：

屏東春節森林遊樂尋寶抽獎書法春聯AR解謎

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面