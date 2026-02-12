尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

▲雙流尋馬。（圖／林保署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2026農曆馬年春節，林保署屏東分署整合雙流、墾丁、林後四林及旗後山等場域，推出「馬上有福」系列活動，結合尋寶抽獎、書法揮毫、森林市集與AR實境解謎，邀請民眾走入山林迎新納福，在綠意與年味交織中展開嶄新一年。

春節期間，農業部林業及自然保育署屏東分署整合轄管雙流國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及高雄旗後山保安林，推出「馬上有福」新春系列活動。

其中雙流國家森林遊樂區以趣味諧音打造「雙流裡有馬」尋寶活動。2月14日至22日，遊客只要在園區步道或吊橋尋獲「臺灣馬蘭」或「高屏馬口鱲」生物剪影吊牌，拍照上傳官方臉書指定貼文，即可參加抽獎，獎品包含Apple Watch SE3、《阡陌之森》米蠟筆及多項生態好禮，共26個名額，讓民眾在森林探險中「馬上有好運」。

墾丁國家森林遊樂區則結合文化與自然體驗，2月14日至15日每日10時至12時舉辦「新春贈聯」，邀請書法家現場揮毫贈送春聯，並開放民眾體驗書寫。2月14日至22日同步推出「尋馬」互動活動，只要尋找名稱含「馬」字植物如港口馬兜鈴拍照，即可兌換小禮；參與「尋找蛛絲馬跡」活動，上傳園區「灶馬」剪影，還有機會抽中驚喜好禮。

林後四林平地森林園區將於2月19日至20日（農曆初三、初四）在無患子森林步道舉辦「林間日和市」，集結手作文創與在地美食，打造2026年首場森林主題市集，讓民眾在暖陽與林蔭間悠閒漫步，感受森林慢活魅力。

位於高雄旗津的旗後山保安林則持續推出「旗實就在你身後」AR實境解謎活動，結合高雄燈塔與旗後礮臺等歷史場域，遊客只需一支手機即可體驗互動解謎，認識全臺第一座保安林守護國土的故事，適合親子同遊。

此外，屏東分署於同合農科商務會館設置「山林製造」選物空間，販售里山動物抱枕、山鳥布偶、森林故事書及國產材文創商品。春節期間入住旅客至賣店消費並與「山林製造摩天輪」合影打卡，即贈咖啡一杯並可參加抽獎，入住親子房還有食蟹獴抱枕陪伴孩童入眠。

屏東分署提醒，轄管森林遊樂區及平地森林園區除夕休園1天，自然步道及檜谷山莊正常開放，木育館春節期間休館。春節人潮眾多，建議民眾提前規劃交通與住宿安排。活動詳情與抽獎辦法，可至各園區及屏東分署官方臉書查詢。