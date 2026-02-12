共和黨6人倒戈！　美眾院219票通過「反川普對加拿大課稅」案

▲共和黨內部對於川普的關稅政策明顯出現分歧。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國眾議院11日晚間以219票贊成、211票反對通過決議案，要求撤銷川普總統對加拿大商品課徵的25%關稅。儘管這項決議最終難逃被川普否決的命運，但共和黨內部出現6名議員倒戈，投下反對川普貿易政策的關鍵票，政治象徵意義重大，顯示川普的關稅戰已開始動搖黨內最忠實的盟友。

根據《紐約時報》、CNN及《美聯社》等外電報導，川普2025年重返白宮後，以打擊吩坦尼走私為由，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）對所有加拿大進口商品加徵25%關稅。這項決議案接下來將送交參議院表決，目前參院也已醞釀通過的氣氛，不過後續即使兩院都通過，送到白宮後仍注定遭到川普否決。

由於眾議院贊成票數僅219票，遠未達到推翻總統否決權所需的三分之二門檻，這項決議案預料將無法產生實質效力。然而，在共和黨仍牢牢掌控眾議院、於國會握有微弱多數優勢的情況下，竟有6名共和黨議員選擇與民主黨站在同一陣線，這樣的倒戈現象實屬罕見。

《紐約時報》和CNN分析指出，這是川普祭出關稅戰略一年以來，眾議院首度有機會正式針對總統的貿易政策表明立場。更重要的是，這次投票結果透露出一個訊號：部分共和黨議員不再無條件支持川普第二任期的關稅措施，他們正試圖重新主張過去數個月來不斷被行政部門削弱的國會權力。