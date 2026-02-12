韓LG集團遺產分配爭議落幕！會長具光謨勝訴　遺孀三母女敗訴

▲LG集團會長具光謨（左）、三星電子會長李在鎔出席南韓總統李在明主持的企業家座談會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓財閥LG集團家繼承糾紛暫告落幕？現任LG集團會長具光謨，在針對已故前會長具本茂（養父）遺產分配的訴訟取得勝訴。首爾西部地方法院昨（11）日一審判決指出，原告具本茂遺孀金英植及兩名女兒提出「重新分配遺產」請求不成立，法院認定先前達成的財產分配協議有效，並無欺瞞行為。

根據《韓聯社》，LG集團已故前會長具本茂過世時遺留約2兆韓元資產，其中包含LG的11.28%股份。依照協議，具光謨繼承其中8.76%的股份，而金英植及兩名女兒具妍璟、具妍秀分得剩餘股份及個人財產，總額約5千億韓元，包括股票、金融投資商品、房地產與藝術品等。

對此，三母女於2023年2月提告時主張，原本以為所有股份都應由具光謨繼承，因此當年簽訂的協議是基於誤解或受欺瞞，理應依法定繼承比例「重新分配」。

然而，法院調查後認定，具光謨方的主張更具說服力，包括具本茂過世前留下「下一任LG集團會長必須由具光謨接任，經營資產須全數傳承」的遺言，以及家族之間的合意。

法院指出，三母女在協議制定過程中曾多次收到財務管理團隊的報告，也參與協議討論，甚至要求修改部分內容，顯示她們對自身繼承財產有明確意見，因此協議具有法律效力。

此外，法院認定，協議簽署過程中不存在欺瞞或誤導行為。即便三母女當初可能有所誤解，也不影響協議有效性，因為她們已具體表達各自分配意圖，與所謂的欺瞞行為無直接因果關係。法院特別指出，「即便假設存在欺瞞，基於維持備忘錄的存在及個別財產分配情形，協議仍有效」。

至於三母女主張的訴訟時效問題，法院未予採納，認為她們在2022年前難以知悉權利受侵害，因此仍屬可受理範圍。代表具光謨的律師事務所「律村」表示，法院確認當年財產分配協議是依合法程序、且基於當事人真實意志完成，為合法有效。