地方 地方焦點

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

▲台南市交通局提醒，停車前務必詳閱入口費率標示，避免衍生消費爭議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市交通局提醒，停車前務必詳閱入口費率標示，避免衍生消費爭議。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

春節暨228和平紀念日連續假期將至，台南預期湧入大量觀光人潮，市區及熱門景點周邊停車需求勢必攀升。為保障消費者權益，台南市政府公告高費率民營停車場資訊，提醒民眾出遊前務必查詢費率，優先選擇公有停車場或費率標示清楚的合法停車場，避免誤入高價場域衍生消費爭議。

市長黃偉哲表示，台南每逢假日吸引大量觀光人潮，市中心常出現一位難求情形。市府除持續闢建停車空間外，也協調商圈、景點周邊國中小於假日開放校園停車，提供遊客多元選擇，但提醒須留意開放時間，並於關閉前駛離。

交通局長王銘德指出，部分熱區停車場因地段優勢或土地成本差異，收費相對偏高。為確保資訊透明，市府自111年5月起規範收費停車場須以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平假日差別費率與當日最高上限金額，且費率與最高收費字體長寬至少18公分以上，讓民眾清楚辨識後再決定是否入場。

交通局統計，目前全市合法登記私有民營停車場共327場，其中備查費率每小時80元以上者計28場，另有13場高達每小時100至120元。呼籲民眾停車前詳閱入口公告，避免因一時疏忽產生糾紛，壞了旅遊興致。

▲台南市交通局提醒，停車前務必詳閱入口費率標示，避免衍生消費爭議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，交通局也與業者研議入場緩衝機制，若場內無車位或因故不便停放，可於一定時間內離場不計費，並要求於入口處明確標示緩衝資訊。

為強化資訊透明度，「台南好停APP」已建置高費率停車場專區，並提供即時路邊及路外公有停車場剩餘車位資訊，協助民眾快速比價與尋位，減少資訊不對等情形。

交通局補充，市中心高費率停車場多分布於火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心、小北商圈等觀光與商業熱區，周邊則設有台南轉運站、海安路地下、水萍塭公園地下、西門健康立體、東光地下、平實公園及成德里立體等大型公有停車場，假日每小時20至30元，經濟實惠。

市府建議，民眾可將車輛停放於公有停車場後，步行或轉乘YouBike等大眾運輸工具前往目的地，不僅省錢，也能減少市區交通壅塞，共同營造順暢、安全的連假環境。

