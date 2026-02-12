　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

▲內埔警因應春節六堆客家文化園區交通作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警因應春節六堆客家文化園區交通作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節9天連假將至，內埔鄉六堆客家文化園區推出多項新春活動，預料吸引大量遊客走春。內埔警分局提前掌握車流尖峰時段與停車容量，規劃交通疏導與彈性管制措施，提醒民眾配合現場指揮及廣播資訊，確保連假期間行車順暢。

▲內埔警因應春節六堆客家文化園區交通作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

春節期間，內埔鄉「六堆客家文化園區」除2月16日除夕休園外，自大年初一至初五天天安排相關活動，包括藝文展演、新春福袋抽黃金及「六堆有藝思」手作DIY體驗等。

內埔警分局預估，連假期間入園車潮將集中於每日上午9時至中午12時，離場高峰則落在下午4時至6時。園區設有兩處停車場，第1停車場由園區大門口信義路進入，可停放自小客車297輛、大客車27輛及機車295輛；第2停車場位於面對園區大門左側建興路，可停放自小客車268輛、大客車12輛及機車84輛。原則上第1停車場停滿後，才會開放第2停車場。

警方呼籲駕駛人聽從園區工作人員及員警指揮，無論停放於哪一處停車場，皆可順利步行進入園區遊玩。連假期間每日8時至18時，內埔警分局均編排警力於信義路、科大路至園區入口沿線執行交通疏導，並加強周邊違規停車取締，維持道路順暢。

若兩處停車場均已滿位且車流持續湧入，警方將與園區協調實施交通管制，封閉「科大、信義路口」、「建興、信義路口」及「園區大門延伸至國三橋下路口」等3處路口，採取「只出不進」（屏東客運公車除外）措施，並視情況封閉部分信義路段作為臨時停車空間，避免車流回堵。同時也會即時通報警察廣播電臺高雄分台，提醒用路人提前改道。

內埔警分局呼籲，春節出遊請提早規劃行程、遵守交通規則，共同維護六堆客家文化園區周邊交通秩序，讓走春之旅更加安心愉快。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

全台6間新開飯店特色一次看！雙人房最低免千元　入住挑專屬香氛

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景　喵皇自帶「膜拜氣場」

活塞、黃蜂大亂鬥懲處出爐　莽漢史都華慘遭禁賽7場

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

降血壓藥掰半吃送急診　藥師曝3種劑型勿自行切開、磨粉

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

新北走春路線懶人包　登烘爐地賞景祈福、挑戰大棟山步道

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

雲端物聯網創新獎揭曉　新北奪傑出應用首獎

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

新北AI+園區污水系統簽約　侯友宜：打造智慧永續科技城

更多熱門

相關新聞

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

春節暨228和平紀念日連續假期將至，台南預期湧入大量觀光人潮，市區及熱門景點周邊停車需求勢必攀升。為保障消費者權益，台南市政府公告高費率民營停車場資訊，提醒民眾出遊前務必查詢費率，優先選擇公有停車場或費率標示清楚的合法停車場，避免誤入高價場域衍生消費爭議。

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

出國注意！「現金帶超額」恐全數沒收

出國注意！「現金帶超額」恐全數沒收

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

奔羊節　別做「兩件事」嚇到羊咩咩

奔羊節　別做「兩件事」嚇到羊咩咩

關鍵字：

春節六堆園區交通疏導停車資訊內埔警分局

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面