春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

▲內埔警因應春節六堆客家文化園區交通作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節9天連假將至，內埔鄉六堆客家文化園區推出多項新春活動，預料吸引大量遊客走春。內埔警分局提前掌握車流尖峰時段與停車容量，規劃交通疏導與彈性管制措施，提醒民眾配合現場指揮及廣播資訊，確保連假期間行車順暢。

春節期間，內埔鄉「六堆客家文化園區」除2月16日除夕休園外，自大年初一至初五天天安排相關活動，包括藝文展演、新春福袋抽黃金及「六堆有藝思」手作DIY體驗等。

內埔警分局預估，連假期間入園車潮將集中於每日上午9時至中午12時，離場高峰則落在下午4時至6時。園區設有兩處停車場，第1停車場由園區大門口信義路進入，可停放自小客車297輛、大客車27輛及機車295輛；第2停車場位於面對園區大門左側建興路，可停放自小客車268輛、大客車12輛及機車84輛。原則上第1停車場停滿後，才會開放第2停車場。

警方呼籲駕駛人聽從園區工作人員及員警指揮，無論停放於哪一處停車場，皆可順利步行進入園區遊玩。連假期間每日8時至18時，內埔警分局均編排警力於信義路、科大路至園區入口沿線執行交通疏導，並加強周邊違規停車取締，維持道路順暢。

若兩處停車場均已滿位且車流持續湧入，警方將與園區協調實施交通管制，封閉「科大、信義路口」、「建興、信義路口」及「園區大門延伸至國三橋下路口」等3處路口，採取「只出不進」（屏東客運公車除外）措施，並視情況封閉部分信義路段作為臨時停車空間，避免車流回堵。同時也會即時通報警察廣播電臺高雄分台，提醒用路人提前改道。

內埔警分局呼籲，春節出遊請提早規劃行程、遵守交通規則，共同維護六堆客家文化園區周邊交通秩序，讓走春之旅更加安心愉快。