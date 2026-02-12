　
大陸 大陸焦點 特派現場

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里　鐵柵圍起高速擴建中　

▲緬甸妙瓦底的「青松園區」被稱為是KK園區2.0版。（圖／翻攝紅星新聞）

▲緬甸妙瓦底的「青松園區」被稱為是KK園區2.0版。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

馬來西亞一名公益組織負責人胡杰良指稱，緬甸出現新的詐騙據點「青松園區」（泰和園區），位置距離遭官方搗毀的KK電詐園區約5公里，疑似正加速擴建中。胡杰良認為，該園區內疑有一名遭馬來西亞通緝者，涉嫌誘騙至少150名馬來西亞人前往該園區從事電信詐騙活動。

▲緬甸妙瓦底的「青松園區」被稱為是KK園區2.0版。（圖／翻攝紅星新聞）

胡杰良昨（11）日向《紅星新聞》爆料稱，電信詐騙產業正經歷「變異升級」，從過去集中式園區，轉為分散化、碎片化據點，「一拳打散後，像沙礫四散，又在別處重新聚攏。」

胡杰良近期曾潛伏在柬埔寨某園區周邊，並與緬甸青松園區內部被困人員取得聯繫，蒐集相關資料，才得以知道電詐園區如「死灰復燃」般另起爐灶。

▲緬甸妙瓦底的「青松園區」被稱為是KK園區2.0版。（圖／翻攝紅星新聞）

根據疑為園區內部流出的數十張照片顯示，青松園區內多為三至四層樓水泥建築，窗戶裝有拇指粗細鐵欄，外層另覆鐵網雙重封閉，園區周邊也設有鐵柵欄，間隔處擺設監控攝影機，外圍為大片荒山環繞。

此外，園區內有巡邏車及疑似運動場地，也有人坐在運動場地旁，一些宿舍陽台仍晾有衣物，象徵有人員進駐，部分照片還可見堆放大量建築材料，合理懷疑園區正在持續「建設中」。

▲緬甸妙瓦底的「青松園區」被稱為是KK園區2.0版。（圖／翻攝紅星新聞）

胡杰良曾提到，他所屬的公益組織一年前便注意到「青松園區」，但地圖無法定位，近期才透過衛星尋圖應用程式確認其位置，位於原泰昌園區（KK園區）後山深處、林木掩蔽之中。

胡杰良強調，透過近期實地探查與衛星影像比對，園區正快速擴建，目前雲圖仍呈現綠林狀態，預估一年內可能發展成大型園區。對於這處新興電詐園區是否在加速建設中，尚待當地官方進一步查證與回應。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

