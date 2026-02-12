上網發文罵泰王！他「被判50年」　遭控侮辱王室嚇到逃亡

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國前改革派政治組織「進步運動」（Progressive Movement）的前幹部普魯提康（Pruttikorn Sarakul）因在社群媒體推特（現為X）上發布被認定是侮辱及誹謗王室的言論，因此被判30年有期徒刑。而他本人目前則是逃亡中。

根據《民意報》報導，泰國刑事法庭10日針對普魯提康（Pruttikorn Sarakul）違反冒犯君主罪及電腦犯罪法一案進行宣判，儘管被告在審理期間潛逃，法院仍照常進行判決程序。

檢方指控，普魯提康在2021年11月8日至2022年3月27日期間，於推特上發布多則被認定侮辱、誹謗王室的訊息。檢察官主張，這些貼文內容可能誤導民眾並煽動對王室的敵意，且被告明知相關內容違反國家安全法。

此案並非普魯提康首度遭判刑，他因在臉書發表10篇指責泰國王室的貼文，2025年12月18日被刑事法庭判處他20年有期徒刑。

普魯提康此次的推特言論涉及10項指控，法院判處每項指控3年有期徒刑，共計30年。刑期將與先前的判決結果合併執行，因此最高將面臨50年有期徒刑。由於被告在審理過程中逃亡，法院已發布逮捕令通緝，案件持續進行中。