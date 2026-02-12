驅邪變虐殺！乩童「咬女私處」把她打死　獲判無罪原因曝光

▲女乩童（左）被帶到法庭受審。（圖／翻攝自中國報）

馬來西亞雪蘭莪州發生駭人驅邪命案，一名女房仲尋求女乩童協助，沒想到卻在過程中遭對方活活打死，女乩童不僅猛拍受害女子的胸部、踩踏腹部，甚至咬私處與大腿內側。針對此案，法官認定女乩童犯案時精神失常，當庭宣判無罪，死者母親聽到判決結果後難掩悲傷，淚眼汪汪。

女被惡魂附身？女乩童拍、踩、咬私處

中國報報導，此案發生在2022年7月27日下午4時45分至5時之間，41歲女房仲林心如長期患病，找上女乩童徐鳳秋進行傳統治療，而女乩童認定女子腹部被像是靈異生物或嬰兒的惡魂附身。

根據女乩童書面證詞，這場傳統治療連續進行7天，女死者住在女乩童家中，治療項目包括念咒語、刮痧棒推拿等，藉此驅趕死者體內的靈異生物，而女乩童在這7天期間都沒睡覺。事發當日，死者母親也到場觀看療程，但女房仲林心如卻突然不動了，呼吸停止。

根據死者母親的說法，她親眼目睹女乩童坐在女兒身上，不僅瘋狂猛拍女兒胸部、用腳踩踏腹部，甚至還咬女兒私處與大腿內側部位，宣稱是在趕走體內鬼魂，導致女兒在痛苦中不斷喊叫，最終身亡。

女乩童稱無殺人意圖 喪子打擊致幻聽

女乩童書面證詞提到，她並無殺人意圖，在案發當下只是想要醫治死者。不過依據案發後的精神評估，女乩童曾因離婚及幼子車禍身亡遭受巨大打擊，堅信兒子靈魂附體。女乩童2024年1月住進醫院，確認患有精神分裂症，出現幻聽與幻覺。女乩童觸犯刑事法典第302條文（謀殺），一旦罪成，可被判處死刑或判刑30年至40年。

被告辯護律師表示，當事人在案發當時無法理解自身行為的性質與後果，符合精神失常抗辯條件，要求法庭援引刑事程序法典第348條文宣判無罪。經過審訊，法院裁決女乩童在案發期間精神失常，宣判無罪，諭令把女乩童送往霹靂州烏魯近打幸福醫院（精神病院）扣押，等候雪蘭莪州蘇丹發落。

聽到裁決結果的死者母親難掩悲傷情緒，在離開法庭的時候淚眼汪汪。