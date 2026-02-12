　
    • 　
>
一天「娶2新娘」！大馬男婚禮上左擁右抱　害羞比讚畫面曝

▲▼一天娶2新娘！婚禮上左擁右抱　大馬男害羞比讚畫面曝。（圖／翻攝自M Star）

▲馬來西亞一名男子在一場婚禮上同時娶了2名新娘。（圖／翻攝自M Star）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞沙巴州一場婚禮影片近日在TikTok瘋傳，畫面中一名20多歲男子身穿紫色禮服，左右兩側各站著一名同樣身著紫色婚紗的新娘，三人一同步上婚禮舞台，場面相當熱鬧。貼文者透露，「新郎是一名男子，兩位新娘。無論如何，祝堂哥新婚快樂」，一夫二妻的婚禮，引發網友熱烈討論。

根據馬來西亞媒體M Star報導，畫面中的這名男子在一場婚禮同時娶了兩位新娘，引起討論，影片也吸引大批網友留言。許多人發現兩位新娘長相十分神似，紛紛猜測是否為姐妹。不過貼文者澄清，兩人並無血緣關係，也不是姐妹。目前尚無法證實這兩位新娘是否都已完成正式婚姻登記。

評論區湧入各種祝福與提醒，網友留言表示，「不簡單啊，一次娶兩位。非凡的安排」、「只要富有、公正、慈愛且負責任，多妻也無妨」、「結婚當然開心，尤其是娶兩位，但責任很大」。

報導指出，根據伊斯蘭教義，男性可在同日迎娶多名妻子，但必須公平對待每一位。馬來西亞講師烏斯達茲·阿扎爾·伊德魯斯解釋，若婚禮同時舉行，新婚之夜的順序可透過抽籤決定，或依婚姻登記先後順序安排。但他同時也強調，夫妻雖可同住一室，但不允許同時進行親密關係。

 
更多新聞
