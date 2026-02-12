　
    • 　
>
地方 地方焦點

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

▲內埔警春節連假交通疏導措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警春節連假交通疏導措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應2月14日至22日春節9天連續假期，內埔警分局預估轄內將湧現大量車潮，特別是萬巒鄉民和路「豬腳街」、六堆客家文化園區及臺灣原住民族文化園區等三大熱門觀光據點，勢必成為遊客聚集焦點。警方已完成相關交通疏導與應變規劃，並透過警察廣播電台高雄分台即時播報交通管制資訊，提醒駕駛人提前因應。

▲內埔警春節連假交通疏導措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警春節連假交通疏導措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

其中，萬巒鄉民和路「豬腳街」將於連假9天每日8時至20時實施「行人徒步區」管制，全面禁止車輛進入，提供民眾安全舒適的徒步用餐與購物空間。警方提醒，萬巒市區道路路幅狹窄，若違規停車極易造成壅塞，尤其每日上午10時至下午2時用餐尖峰時段，交通壓力更為明顯。

為紓解車流，警方建議駕駛人將車輛停放於褒忠路及永和巷周邊6處停車場，約可提供240個車位，再步行前往豬腳街。分局已編排警力於現場疏導交通，並針對違規停車加強取締，確保道路順暢。

至於六堆客家文化園區與臺灣原住民族文化園區，園區內皆設有停車場，警方呼籲民眾耐心等候，配合園區工作人員及員警指揮行駛，共同維持交通秩序。

內埔警分局表示，連假期間將持續掌握車流動態，彈性調整交通管制措施，期盼民眾遵守交通規則，提前規劃行程，讓大家都能「快快樂樂出門，平平安安回家」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

春節交通管制萬巒豬腳街屏東旅遊

