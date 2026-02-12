柯文哲尾牙獻唱落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光掀大戰

記者柯沛辰／綜合報導

台灣民眾黨11日尾牙，前主席柯文哲上台獻唱，期間情緒激動一度落淚，而唱到歌手伍佰經典歌曲《挪威的森林》那句「枷鎖該如何才能解脫」時，更是緊握拳頭，讓小草們看了於心不忍，紛紛留言安慰，但青鳥們酸溜溜，雙方在留言區唇槍舌戰。

尾牙夫妻同台獻唱 陳佩琪：謝謝救出先生

柯文哲11日晚間與妻子陳佩琪出席民眾黨尾牙，攜手上台獻唱，現場響起熱烈掌聲。首先獻唱的第一曲是《一支小雨傘》，唱到激動處，夫妻倆一度鼻酸，隨後陳佩琪對台下表示：「謝謝在座的每一個人都貢獻了一份力量，謝謝你們把我的先生救出來。」

之後，柯文哲在台上唱起《挪威的森林》，但唱到那句「心中枷鎖該如何才能解脫」時，拳頭緊握，似乎是被勾起了情緒，心頭思緒萬千。畫面曝光後，引發熱烈討論。

▲柯文哲尾牙獻唱一度落淚，之後唱到那句「枷鎖怎解脫」時，右手緊握。（圖／翻攝自Threads／doctorkowj）

不少支持者看完都留言鼓勵：「看哭」、「看到阿北的眼淚真的好難過」、「這一年真的太不容易了」、「鼻酸，阿北加油」、「心疼又感動，去年小年夜佩琪醫師和大家一起在土城外陪阿北圍爐；今年，他們終於能一起好好過年了。」

青鳥留言狠酸腳鐐 小草回嗆引爆論戰

不過，綠營支持者也紛紛留言狠酸，「電子腳鐐拿出來摸彩」、「怎麼沒有在土城辦尾牙」、「麥克風：我被帶電子腳鐐的人摸過」、「表演踩飛輪噴獎金才精彩啊」、「多唱點留個回憶吧，以後28年多沒得唱了」、「好好珍惜能戴腳鐐唱KTV的日子，之後回土城比較難有這樣的設備」，讓小草氣憤回嗆「又有一堆鳥來這裡崩潰」、「鳥嘴壞，迴向自己了」引發論戰。