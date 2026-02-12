沐浴乳會使孩子性早熟？醫揭「3關鍵」要注意：降低風險

▲醫生建議選購嬰幼兒沐浴乳應該成分愈單純愈好，且盡量挑選無香精成分。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

近日網上傳聞洗澡用的香噴噴沐浴乳會讓小朋友性早熟，搞得各位家長人心惶惶。 產科名醫蘇怡寧出來幫大家壓壓驚，直言目前尚無明確醫學實證指出單一沐浴產品會造成性早熟。為了守護幼兒健康，家長與其聽信謠言感到恐慌，不如可以從日常清潔的選購細節下手。

證據不足家長無須多慮

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧表示，關鍵在於某些清潔產品裡添加鄰苯二甲酸酯等環境荷爾蒙，這些化學物質確實可能干擾內分泌。雖然有研究發現它們跟小女孩胸部發育或初經提早有關，但這些多半是長期累積觀察的結果，並非直接致病的兇手，對男生的影響更是證據不足，所以真的不用自己嚇自己。

為孩子挑選沐浴乳3重點

對此，蘇怡寧認為重點應放在降低風險，而非陷入無謂的恐慌泥淖中。針對挑選清潔用品，他提出3大挑選準則，第一是極簡香味，挑選天然無香精的產品最保險；第二是落實清潔，洗澡時不讓化學物質留在皮膚上太久，確保殘留物完全沖淨即可大幅降風險；第三則是成分清單越簡單越好，成分表越簡練的產品，對寶寶發育的負擔就越小。

若孩子身體異常發育速就醫

蘇怡寧提醒性早熟的誘因非常複雜，包含生活習慣、營養、化妝品與遺傳基因都有關聯。如果發現孩子胸部、睪丸提早變大或身高突然飆升，記得找專業醫師諮詢。



更多鏡週刊報導

小顆可能更營養美味！老蛋行傳授挑蛋秘訣 內行都找「一種蛋」

吃素瘦身不成反胖？營養師提醒避開7大地雷 吃對才能健康瘦

每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物