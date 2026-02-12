▲雲林口湖鰻魚宴今限量開搶！一桌7千賣4千，龍膽石斑、龍蝦全上桌。（圖／翻攝自口湖鄉公所臉書，下同）

記者戴若涵／雲林報導

雲林縣口湖鄉下崙福安宮前廣場27日下午將舉辦一場盛大的元宵活動！口湖鄉公所為推廣在地優質漁產，規畫於27日下午4時辦理「鰻鰻口湖－口口幸福」活動，現場將搶先揭曉極具吸引力的「鰻魚辦桌饗宴」。鄉公所誠摯邀請民眾到場參與，感受口湖最道地的辦桌文化與節慶氣氛。

口湖是台灣鰻魚的重要養殖地，產量占全國約6成。為推廣產地直送的美味，口湖鄉公所今年推出「鰻魚辦桌宴」，菜色嚴選最新鮮的鰻魚、文蛤、烏魚子、大蝦、龍膽石斑、鮑魚、烏骨雞及龍蝦等豪氣食材，一桌原價7千元的料理，將以4千元的推廣價開放民眾報名。

根據相關單位規畫，本次「鰻魚辦桌宴」限量100桌，並採兩階段報名。第一階段網路報名共70組，將於12日上午9點開放搶訂；第二階段臨櫃報名共30組，則於24日上午10點至12點在口湖鄉公所辦理。報名成功者每桌將獲得摸彩券，有機會抽中戴森吸塵器、戴森吹風機、高級電視、電風扇、大同電鍋等好禮，現場另規畫花燈展覽，展期自2月27日至3月9日、每晚6時至10時。

鄉長李龍飛熱情邀請大家，27日一起來口湖吃辦桌、猜燈謎、摸獎品，還能把可愛的馬年小提燈帶回家，和親朋好友一起品嘗口湖最道地的辦桌料理。