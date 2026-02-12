美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

▲美食網紅誤食魔鬼蟹過世。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓一名美食網紅4日拍片期間誤食含有劇毒的「魔鬼蟹」（devil crab），隔天就出現嚴重中毒反應，儘管醫療團隊全力搶救，仍無法阻止致命神經毒素擴散，在6日宣告不治。

抓捕蟹類拍片 誤食魔鬼蟹亡

每日郵報報導，51歲美食網紅艾蜜特（Emma Amit）和朋友4日在巴拉望省公主港附近的紅樹林捕捉貝類和螃蟹，根據影片，她把海鮮放入大鍋中與椰奶一同燉煮，興奮地品嚐海螺。

怎知隔天艾蜜特就出現嚴重症狀，神經毒素在體內擴散；根據鄰居的說法，當她被送往當地衛生中心的時候，身體抽搐。後來，她的身體狀況急轉直下，急送大醫院，據信當時她已經昏迷不醒。儘管醫療團隊全力搶救，但她仍於6日死亡。

對於艾蜜特的死訊，村長拉迪傑曼（Laddy Gemang）感到相當震驚，因為她與她的丈夫都是經驗豐富的漁民，靠海維生，理應知道這種螃蟹的危險性，不清楚為何艾蜜特會誤食。

相關人員已前往艾蜜特家中進行調查，據信在垃圾桶發現許多色彩鮮艷的蟹殼。拉迪傑曼說，「我看到那些殼，大約有8個，我不知道是否全部都是魔鬼蟹的殼，但它們看起來都一樣」，並呼籲居民要加倍警惕，千萬別吃這種危險的魔鬼蟹。

魔鬼蟹又稱毒礁蟹，廣泛分佈於印太地區珊瑚礁，體內含有河豚毒素與石房蛤毒素，這類神經毒素極為強悍，即便烹煮數小時也不會破壞毒性。

去年10月，當地才有一名54歲漁民因食用魔鬼蟹喪命。當局正監測當時與艾蜜特同行友人是否出現中毒症狀。