生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

約北車M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字...萬人秒鼻酸

臺北捷運公司在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。（圖／北捷提供）

▲臺北捷運公司在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。（圖／北捷提供）

圖文／CTWANT

台北車站去年12月發生男子張文投擲煙霧彈事件，路過的余家昶挺身阻止對方點燃汽油彈，不幸喪命。為感念其英勇行為，台北捷運在M8出口設立紀念碑致意。近日有網友在社群平台發文表示，自己最近跟別人相約在台北車站B1面交，對方脫口問「英雄紀念碑那裡嗎？」讓氣氛瞬間沉重。

原PO在社群平台Threads發文感嘆，雖然北車如今多了一座紀念碑，成為新的地標，「但我們都希望它依然只是單純的M8出口」。貼文曝光後引發逾萬名網友共鳴，許多人留言表示，每次經過都忍不住鼻酸；也有網友直言至今仍難以平復心情，盼英雄精神長留人心。

回顧北捷1219事件，27歲的余家昶奮勇阻止凶嫌張文，避免造成更大傷亡，自己卻在過程中不幸身亡，令全台民眾萬分不捨。事後，台北捷運公司為感念余家昶見義勇為，特別在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌。

臺北市副市長林奕華及臺北捷運公司董事長趙紹廉今年1月13日率相關主管參與揭示儀式，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。台北捷運公司透露，該紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余先生永垂不朽的精神。北捷提醒，由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，呼籲民眾勿在現場放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

