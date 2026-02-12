台美貿易明簽署！協議重點一次看　貨卡車關稅守住

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者葉國吏／綜合報導

台美對等貿易協定台灣時間13日凌晨簽署，行政院副院長鄭麗君將率先在華府召開記者會，對外說明協定重點與談判成果；行政院長卓榮泰則預計下午親自主持說明會，針對汽車、農產品市場開放及產業因應方案，向國人完整交代。

汽車與農產成焦點 文本最後確認中

據了解，鄭麗君這趟赴美，帶著經濟部、農業部、衛福部等部會高層，為協議畫下最後句點。技術層面的討論大致敲定，但外界最在意的汽車與農產品開放幅度，仍在做最終確認，待文字細節拍板後就會正式落筆。

行政院規劃，協定完成後先發布新聞稿，隨即由鄭麗君在美國說明整體策略與談判原則。卓榮泰則在國內召集各部會首長，包括交通部等單位，針對關稅調整可能帶來的影響與政府準備的支援措施，一次講清楚。

▲台美對等貿易協定重點一次看。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

守住貨卡車防線 零組件換15％優惠

根據工商時報報導，有知情人士透露，談判中該守的底線並未鬆動，例如貨車與卡車關稅並未同意降為零，以保護本土製造。不過小客車關稅則同意調整，換取我方汽車零組件銷美可享15％優惠待遇。

至於醫材與藥品原本稅率就低，開放影響相對有限；但保健食品關稅將從30％降到10％，國內產值破千億元，勢必面臨競爭壓力，相關部會已著手研擬輔導方案。

農產品部分，外傳豬肉、鴨鵝、葡萄等品項將分年調降，甚至可能出現數千項商品零關稅。美方也要求，美豬、美牛內臟只要符合國際萊克多巴胺標準就應開放，我方現行對高風險部位仍有限制，後續勢必掀起新一波政治攻防。