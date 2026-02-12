　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026火馬年財位曝光！民俗專家點名「辦公室擺1神物」業績翻倍

豼貅。（圖／楊登嵙提供）

▲命理師公布2026年招財神物，就是馬和貔貅的雕塑。圖為貔貅。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

隨著2026丙午馬年的到來，民俗專家楊登嵙指出，地理風水隨著九大行星運行而更迭，若能掌握當年的招財方位並正確佈局，將有利於於提升投資獲利，對事業升遷也會有顯著助益。

楊登嵙表示，地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方；新年新氣象，想不想在新的一年利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢？

東方財帛位：

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通

北方驛馬位：

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

東南方官祿位：

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

「聚財位」守財：

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。該財位有什麼要特別注意得地方呢？

1.不可在該位置開門，否則就沒有財位。
2.該位置不可為走道。
3.不可放置會震動的東西，如喇叭。
4.不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。
5.不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。
6.不可放置污穢的東西，如垃圾。

若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！

駿馬 。（圖／楊登嵙提供）

▲2026年招財神物是馬和貔貅的雕塑。圖為駿馬。（圖／楊登嵙提供）

開運飾品旺財：

2026年歲次丙午年，火(赤)馬年，馬體魄強健，寓意健康長壽、精力旺盛。代表昂揚的生命力，不息的精神和強大的行動力，勇往直前、突破障礙，是積極、強大和成功的象徵。馬可長途跋涉，象徵可靠、穩定、忠誠，也寓意事業穩健發展、能走得長遠。馬象徵活力、堅毅與持續向前的力量，寓意事業或人生不斷突破，不怕挑戰快速達成目標，事事順利，因此「馬到成功」。馬與行旅有關，也象徵旅程平安、一路順風。今年開運招財吉獸是馬及貔貅，可以將其擺設在大門口內或外，面向外招財。

客廳要乾淨整齊：

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。

不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

延伸閱讀
摜殺跌停還能買？　兆赫營收年增129％遭外資提款
搭地鐵撿到皮夾　照護員丟郵筒歸還「1動作」挨告：被貼上犯罪者標籤
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘豪發3億獎金　10人抱走千萬
毒殺動物害張美阿嬤倒閉！九九峰動物樂園將接手
美女里長遭性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰
快訊／板橋超貴車禍！6000萬雲梯車撞保時捷...女駕駛不罰
行動電源又爆炸！消防員曝1款式：別買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

入住韓國飯店！「自備1物秒爆炸」罰3萬韓元　台人愧疚：犯了大錯

旗山新春點燈！「金蕉枇」萌獸坐鎮武德殿　5大燈區亮到元宵

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

2026火馬年財位曝光！民俗專家點名「辦公室擺1神物」業績翻倍

人生分水嶺是羊水！她曬阿嬤紅包「厚到像磚」　全場搶認親

「春節降雨熱區」一次看　除夕冷空氣影響降溫

南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

入住韓國飯店！「自備1物秒爆炸」罰3萬韓元　台人愧疚：犯了大錯

旗山新春點燈！「金蕉枇」萌獸坐鎮武德殿　5大燈區亮到元宵

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

2026火馬年財位曝光！民俗專家點名「辦公室擺1神物」業績翻倍

人生分水嶺是羊水！她曬阿嬤紅包「厚到像磚」　全場搶認親

「春節降雨熱區」一次看　除夕冷空氣影響降溫

南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

美逾30％房貸利率超過5％！川普推2000億購債　再融資年增120％

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

價格下修奏效　富華創新北屯新案單月賣8成　

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

食品科技差異化搶攻餐桌經濟　家禽業迎戰智慧轉型

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

通用型伺服器拉貨供應鏈再起　信驊衝萬金兩廠業績旺

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

中華男籃「雙地虎」出擊　高錦瑋樂見同為矮將的丁聖儒入選

川普2.0財經首長新變局　鐵三角：川普、貝森特、華許

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

生活熱門新聞

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」較實在

即／6縣市低溫特報！跌破10度

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

「過年不能穿紅衣」婆婆罵：全世界都知道！媳回5字

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

錯過等明年！「招財3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

更多熱門

相關新聞

拜財神後家中頻撿到錢！真相曝光她傻眼：真有招財貓

拜財神後家中頻撿到錢！真相曝光她傻眼：真有招財貓

大陸四川成都近日發生一起趣事！一名女子在拜過財神廟後，連續數日發現家中莫名出現小額紙鈔，面額從一元到十元不等，初時她以為是財運上門，直到查看監視器畫面才揭曉真相，原來是自家橘貓「阿奴」從鄰居家偷偷叼回來的錢。

約M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字萬人秒鼻酸

約M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字萬人秒鼻酸

春節出國注意！桃機籲：提前3小時到

春節出國注意！桃機籲：提前3小時到

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

陸風景區「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟

陸風景區「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟

關鍵字：

楊登嵙2026年財位周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面