3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果用戶注意！iOS 26.3修補37項漏洞　影響iPhone 11以上機型

▲▼iOs 26.3 beta1。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（12 日）發布 iOS 26.3 與 iPadOS 26.3 更新，官方公告指出，本次更新共修補 37 項安全漏洞。根據現有證據，其中至少 1 項漏洞已遭駭客實際利用，屬於已「實際遭到利用（in the wild）」的安全問題。

dyld 漏洞可導致任意程式碼執行

此次更新中，風險等級最高的漏洞存在於 dyld（Dynamic Link Editor，動態連結編輯器）元件。蘋果說明，若攻擊者已具備記憶體寫入能力，可能藉此漏洞執行任意程式碼，進而控制裝置。 官方指出，該問題影響 iOS 26 及更早版本系統，意味著未更新裝置均可能暴露於風險之中。

影響裝置範圍

根據公告，受影響裝置包括：

• iPhone 11 及後續機型

• iPad Pro 12.9 吋（第三代及後續機型）

• iPad Pro 11 吋

• iPad Air（第三代及後續機型）

• iPad（第八代及後續機型）

• iPad mini（第五代及後續機型）

該漏洞由 Google 威脅分析小組（Threat Analysis Group, TAG）通報發現。

建議用戶儘速更新

由於已有漏洞被實際利用，安全風險等級相對提高。資安專家通常建議用戶儘快更新至最新版本，以避免成為攻擊目標。 本次 26.3 更新除修補 dyld 漏洞外，也同步修正多項核心系統與元件安全問題，整體安全性進一步強化。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘋果用戶注意！iOS 26.3修補37項漏洞　影響iPhone 11以上機型

關鍵字：

iOS更新安全漏洞dyld漏洞蘋果更新駭客攻擊

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

