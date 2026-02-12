　
    • 　
>
國際

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普預計4月初赴北京會晤中國國家主席習近平，雙方可望把南韓川習會談成的貿易休戰延長最長一年。

《南華早報》12日引述多名知情人士指出，美國總統川普與中國國家主席習近平正規劃4月初在北京會面。外界解讀，此行重點在於把先前於南韓峰會達成的貿易休戰協議延長，時間可能拉長至一年。

拚期中選舉成績　北京可望加碼採購
在共和黨11月期中選舉壓力升溫之際，川普亟需端出具體政績。上週他與習近平通話近兩小時後透露，中方正考慮擴大採購美國大豆。消息人士分析，將原本僅數月的非正式共識延長，是雙方目前最務實的選項，也能替川普訪中行程營造短期經濟成果。

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

據透露，原本規劃川普可能在3月31日啟程，並於4月第一週與習近平會面，整趟行程約3天。不過，由於4月5日適逢清明節，中方仍在評估細節，正式日期尚未拍板。

未邀美企高層隨行　台灣議題成潛在變數
知情人士指出，目前尚未安排美國企業執行長隨團出訪，原因在於川普政府強調「美國優先」，不願被解讀為鼓勵企業赴中投資。另有消息稱，未來可能宣布汽車或能源相關協議，而近期達成的TikTok交易，也被視為後續產業談判的範例。

川普在通話後曾表示「非常期待」訪中。不過，北京方面仍將台灣視為雙邊關係的敏感焦點。有消息警告，近期美方對台軍售，恐為雙方關係埋下變數，也讓這場北京會面更添政治算計。

02/09 全台詐欺最新數據

美中台三方博弈持續升溫，傳出北京當局為了阻撓美國新一波對台軍售，不惜祭出「川習會」作為籌碼。外媒披露，中方已向美方發出警告，若堅持推動規模高達200億美元的武器軍購案，恐將波及美國總統川普預計於4月展開的訪中行程。對此，美國國務院8日強硬表態，強調對台承諾40多年來始終如一，不會因外交壓力而動搖。

