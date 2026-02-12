偷32元鳳凰酥代價罰2.5萬　小康男1原因踢鐵板

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）擁有高學歷、家境小康，去年5月間卻在超商行竊，偷走一塊價值32元的名店鳳凰酥，後來事情曝光，他坦承犯行並歸還鳳凰酥。不過，由於阿豪過去有多次竊盜犯行，成立調解卻未履行，南投地院法官日前審理後，依犯竊盜罪判處他拘役25日，得易科罰金2.5萬元。

▲阿豪竊取一塊32元的鳳凰酥，若易科罰金等於要罰2.5萬元，是原售價的781倍。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿豪2025年5月間前往南投縣某超商消費，竟心生歹念，偷偷拿走一塊價值32元的名店鳳凰酥，沒有結帳就離開超商。後來超商業者發現商品短少，一查才發現有小偷，於是立刻向警方報案。

阿豪到案後，在接受警詢時，對於上述犯行均坦承不諱。然而，檢方表示，由於阿豪過去有多次竊盜犯行，雖然與告訴人成立調解，卻都沒有依約履行調解條件，因此建請法官量處適當之刑。

南投地院法官認為，阿豪有多次同類型案件的前科紀錄，他為圖一己之私，任意竊取他人財物、侵害他人財產法益，行為確實不當，考量到他犯後尚知坦承犯行，竊得的鳳凰酥也已經發還給業者，只是成立調解至今仍未履行條件，最終依犯竊盜罪，判處他拘役25日，得易科罰金2.5萬元，全案仍可上訴。