　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷32元鳳凰酥代價罰2.5萬　小康男1原因踢鐵板

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）擁有高學歷、家境小康，去年5月間卻在超商行竊，偷走一塊價值32元的名店鳳凰酥，後來事情曝光，他坦承犯行並歸還鳳凰酥。不過，由於阿豪過去有多次竊盜犯行，成立調解卻未履行，南投地院法官日前審理後，依犯竊盜罪判處他拘役25日，得易科罰金2.5萬元。

鳳梨酥,月餅,點心（圖／CFP）

▲阿豪竊取一塊32元的鳳凰酥，若易科罰金等於要罰2.5萬元，是原售價的781倍。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿豪2025年5月間前往南投縣某超商消費，竟心生歹念，偷偷拿走一塊價值32元的名店鳳凰酥，沒有結帳就離開超商。後來超商業者發現商品短少，一查才發現有小偷，於是立刻向警方報案。

阿豪到案後，在接受警詢時，對於上述犯行均坦承不諱。然而，檢方表示，由於阿豪過去有多次竊盜犯行，雖然與告訴人成立調解，卻都沒有依約履行調解條件，因此建請法官量處適當之刑。

南投地院法官認為，阿豪有多次同類型案件的前科紀錄，他為圖一己之私，任意竊取他人財物、侵害他人財產法益，行為確實不當，考量到他犯後尚知坦承犯行，竊得的鳳凰酥也已經發還給業者，只是成立調解至今仍未履行條件，最終依犯竊盜罪，判處他拘役25日，得易科罰金2.5萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
BMW大規模召回「16款車型」！　共數十萬輛
iOS 26.3修補重大漏洞！　蘋果建議用戶更新
6成重壓台積電！　台股大戶「曾被警衛冷眼」看透人性底層翻身
退休看今晚！威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強
南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年
3件事「害陰莖變短」　健身也在列
台美混血強打退出WBC！美媒點名熱門備案　日裔好手入列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南鐵皮工廠清晨火警！　酸洗室起火「氫氧化鈉儲槽」燃燒

偷32元鳳凰酥代價罰2.5萬　小康男1原因踢鐵板

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

台版「霍爾移動城堡」創辦人妻被軟禁！　小兒子為家產不肖綁架

老學長淪殺人犯！退休警14年前殺親弟　「保險桿」4數字揭惡行

快訊／三重深夜死亡車禍！　28歲女騎士離奇衝撞1死2傷

2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　偷到摔傷還找路人叫車

陳嘉瑩被判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出

金曲歌王岳父涉貪被押！高金素梅協會爆詐領風波　羈押理由曝光

上班時間忙著搬酒涉偽造文書、逃漏稅！新北市刑警移送北檢複訊

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

快訊／台南鐵皮工廠清晨火警！　酸洗室起火「氫氧化鈉儲槽」燃燒

偷32元鳳凰酥代價罰2.5萬　小康男1原因踢鐵板

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

台版「霍爾移動城堡」創辦人妻被軟禁！　小兒子為家產不肖綁架

老學長淪殺人犯！退休警14年前殺親弟　「保險桿」4數字揭惡行

快訊／三重深夜死亡車禍！　28歲女騎士離奇衝撞1死2傷

2天狂闖8戶！高雄男鑽窗偷百萬金飾　偷到摔傷還找路人叫車

陳嘉瑩被判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出

金曲歌王岳父涉貪被押！高金素梅協會爆詐領風波　羈押理由曝光

上班時間忙著搬酒涉偽造文書、逃漏稅！新北市刑警移送北檢複訊

日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

當個「情緒穩定」的人不被感覺牽著走！延遲應對、杜絕想像都很關鍵

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

雲林口湖鰻魚宴今限量開搶！一桌7千賣4千　龍膽石斑、龍蝦全上桌

柯文哲尾牙獻唱落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光掀大戰

蘋果用戶注意！iOS 26.3修補37項漏洞　影響iPhone 11以上機型

宋旻浩人在舊金山卻顯示「正常出勤」？　總缺勤102天…4月庭審

快訊／台南鐵皮工廠清晨火警！　酸洗室起火「氫氧化鈉儲槽」燃燒

台美貿易明簽署！協議重點一次看　貨卡車關稅守住

大谷翔平「壞小孩模式」啟動！戴墨鏡對鏡頭灑水調皮畫面引熱議

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

三重深夜嚴重車禍1死2傷　28歲女騎士衝撞身亡

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

「金曲歌王岳父涉貪」法院羈押理由曝光

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押

台版「霍爾移動城堡」創辦人妻被軟禁！　小兒子為家產不肖綁架

上班時間忙著搬酒！新北市刑警複訊後交保

更多熱門

相關新聞

男不爽等太久舉椅嗆八蕊　下場曝光

男不爽等太久舉椅嗆八蕊　下場曝光

男子阿輝（化名）去年4月間前往南投縣某醫院看診，因不滿等太久，竟高舉椅子對門診助理員恫稱「從妳頭殼八蕊」，甚至作勢掌摑，結果反而害自己吃上官司。南投地院法官日前審理之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處阿輝拘役20日，得易科罰金2萬元，另宣告緩刑2年，並應向公庫支付1.5萬元。

幫騙376萬　阿嬤級車手要關2年半

幫騙376萬　阿嬤級車手要關2年半

控尪花72萬包養小三　妻告討百萬吞敗

控尪花72萬包養小三　妻告討百萬吞敗

「想吃免費牢飯」搶警棍　男下場曝光

「想吃免費牢飯」搶警棍　男下場曝光

他拜紫南宮勒脖香客搶1.2萬　下場慘了

他拜紫南宮勒脖香客搶1.2萬　下場慘了

關鍵字：

南投地院

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

即／6縣市低溫特報！跌破10度

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面