生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

退休看今晚！威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

▲▼威力彩，彩券。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩今天上看13.5億。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導

威力彩連續30期槓龜，今天頭獎上看13.5億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「蛇、馬、狗、虎」以及天蠍座、天秤座、水瓶座、雙子座偏財運強。

Top 4：虎

老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top 3：狗

屬狗偏財運好，建議下注前，將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top 2：馬

馬有長輩貴人，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號。若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運，來引進自身財氣。

Top 1：蛇

蛇財運在元辰位上發光發熱，建議下注前，打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，將能帶旺你的財氣。

►好運星座

天蠍座、天秤座、水瓶座、雙子座

►幸運時辰

09：00-11：00
11：00-13：00
13：00-15：00

►財神方位

西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

02/09 全台詐欺最新數據

威力彩

