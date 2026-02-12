　
社會 社會焦點 保障人權

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

立法院青島二館建築僅有二層樓，右邊虎邊有疾管署高樓「壓制」，虎抬頭，會引發官訟是非、身體不好、開刀；大門正上方有3個長條型的窗戶，像在頭上插了3柱香拜拜，引發犧牲奉獻、病痛纏身的運勢。(圖片來源／Google街景圖)

▲立法院青島二館建築僅有二層樓，右邊虎邊有疾管署高樓「壓制」，虎抬頭，會引發官訟是非、身體不好、開刀；大門正上方有3個長條型的窗戶，像在頭上插了3柱香拜拜，引發犧牲奉獻、病痛纏身的運勢。(圖／CTWANT提供，下同)

圖、文／CTWANT

無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入新冠快篩試劑、詐領協會補助款等三案，2月10日遭台北地檢署指揮調查局兵分30路搜索其住家和立法院辦公室。目前正在立法院會期間，根據憲法明定，立委非現行犯必須經立法院同意才能被逮捕，引發外界關注。高金是七連霸立委，在原住民選區屹立不搖，但如今也傳出涉案，因她長期在立法院青島二館，二館「風水不好」的魔咒似乎再度湧現。例如國民黨立委顏寬恒，國會辦公室也在二館。由於位在青島東路與林森南路口的青島二館距離立院院區最遠，加上還有不少立委連任失利的紀錄，也因此許多心存顧忌的立委不願進駐，多會以私下交換方式改往別處。

最早是在2006年，當時民進黨立委張川田在任內，因積勞成疾過世，到了2009年，親民黨立委林惠官也因病辭世，兩人年紀都不算太大，又在任內過世，兩人辦公室都在二館。加上二館實在太偏僻，不少立委都對二館敬而遠之。

也有一些形象良好的立委，辦公室在二館，但也未能連任成功，例如前立委高嘉瑜、吳育昇。因此許多立委剛上任時，辦公室在二館，不久後都紛紛搬離，如民進黨立委黃捷辦公室原本在二館，但因前立委洪申翰轉任勞動部長，黃捷搬到洪申翰位於一館的辦公室，該辦公室就留給王義川。還有如國民黨立委柯志恩、國民黨立院黨團總召傅崐萁，原本辦公室在二館，現在也都搬到中興大樓。

會館大門對面也正對兩棟大樓間的夾縫，形成的「沖煞」，引發更嚴重官訟是非。(圖片來源／Google街景圖)

▲會館大門對面也正對兩棟大樓間的夾縫，形成的「沖煞」，引發更嚴重官訟是非。

位在青島東路與林森南路口的立法院青島二館建築僅有二層樓，由內往外看，右邊虎邊有疾管署高樓「壓制」，虎抬頭，會引發官訟是非、身體不好、開刀。大門正上方有3個長條型的窗戶，像在頭上插了3柱香拜拜，引發犧牲奉獻、病痛纏身的運勢。會館大門對面也正對兩棟大樓間的夾縫，形成的「沖煞」，引發更嚴重官訟是非。

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

大陸陝西省西安市詩經里風景區近日推出「旋轉真馬」遊樂項目，引發網路熱議。根據陸媒報導，該設施以6匹真馬固定於鐵架裝置上，圍繞軸心緩慢轉動，宣傳口號為「旋轉真馬，馬上轉好運」。不少網友質疑此舉恐涉及虐待動物，「對馬不好」，要求景區說明。

