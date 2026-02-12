　
社會 社會焦點 保障人權

台版「霍爾移動城堡」創辦人妻被軟禁！　小兒子為家產不肖綁架

「跳跳屋爺爺」何茂成12年來帶著大型氣墊和滑水道巡迴南臺灣，帶給無數孩童笑聲和歡樂，其妻子郭嘉喬卻遭2人的小兒子軟禁。（圖／本刊資料照）

▲ 「跳跳屋爺爺」何茂成12年來帶著大型氣墊和滑水道巡迴南臺灣，帶給無數孩童笑聲和歡樂，其妻子郭嘉喬卻遭2人的小兒子軟禁。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「何爺爺跳跳屋」12年來帶給南台灣孩童無數快樂與歡笑，被譽為「霍爾移動城堡」，創辦人何茂成、郭嘉喬自費逾3000萬元，購入50多座氣墊屋及滑水道供孩童玩耍，何茂成在孩子眼中的名氣更堪比「肯德基爺爺」，而夫妻倆感情甚篤，郭嘉喬卻遭2人的小兒子何浩恩「綁架軟禁」，何茂成心急如焚，多次聯絡妻子都無法取得音訊，無奈之下只好將此事公諸於眾，希望「跳跳屋奶奶」可以回家。

何茂成與郭嘉喬感情甚篤，郭嘉喬罹病後，何茂成便守在她身邊不離不棄、細心照顧。（圖／何茂成提供）

▲何茂成與郭嘉喬感情甚篤，郭嘉喬罹病後，何茂成便守在她身邊不離不棄、細心照顧。

何茂成回憶，他與妻子是東海大學外文系差3屆的學長學妹，自己對郭嘉喬一見鍾情，2人後相戀結婚，如今結縭近50載，妻子更陪著他經營成衣外銷，因工廠設在宏都拉斯和美國，2人滿世界奔波當空中飛人，即使再苦再累都沒有怨言，2004年定居美國，直到2人退休後返台定居。

而何茂成和郭嘉喬是虔誠基督徒，在美國常看到社區或教會擺放彩色氣墊跳跳屋供孩子玩耍，看到孩童燦爛笑容深有觸動，加上夫妻倆曾利用寒暑假返台教導偏鄉孩童英語，郭嘉喬因而愛上屏東的純樸和清幽，從2013年開始定居屏東潮州。

夫妻倆也決定把歡樂帶給孩子，先是自費購買4座大型氣墊供孩子玩樂，2014年開始正式啟動「何爺爺跳跳屋」，12年間在南台灣巡演超過600場，自費3000餘萬元購入50多座各式跳跳屋和滑水道，帶給孩子們無數的歡聲笑語，而在雷動的歡呼聲下，卻藏著何爺爺無盡擔心和悲傷。

「他（何浩恩）綁架何奶奶，就像把我人的另一半也跟著帶走。」何茂成難過表示，他與妻子育有2子，小兒子赴美留學歸來後變頻換工作，還多次私下向妻子要錢，自己見何浩恩工作沒有定性曾有微詞，妻子為避免家庭糾紛，未透露金援情事，他卻變本加厲，甚至多次向雙親惡言相向，稍有不順就飆罵咆哮，沒想到在2021年底竟到潮州把妻子帶走。

何茂成被迫與妻子分開4年，讓他每天憂心忡忡，只希望愛妻能盡快回家。（圖／周志龍攝）

▲何茂成被迫與妻子分開4年，讓他每天憂心忡忡，只希望愛妻能盡快回家。

何茂成說，妻子罹患癌症，最嚴重時期曾雙腳和單手癱瘓，自己每天推輪椅帶妻子復健散心，校園活動還會安排她當DJ，在大自然和孩子們的療癒下，妻子的病情漸有起色，卻被何浩恩傳染感冒而高燒到39度半，緊急送醫後脫離險境，卻導致癲癇後遺症，從此身體則再度垮下，且多數時間神智不清、意識昏迷，小兒子卻趁著妻子生病將其軟禁。

何茂成說，何浩恩為了家產而與他多有嫌隙，竟趁他不在潛入潮州住處，帶著妻子和外籍看護，他獲報後連忙趕往左營高鐵，在月台上見到妻子無奈卻又無力反抗的眼神，自己想要阻止，竟被小兒子大吼指控他「妨害自由」，最終只能在警察的勸阻下眼睜睜看著3人離開。

而郭嘉喬與看護赴北部後並未獲得善待，2人被關在某飯店中，連喝水次數都被限制，直到第3天看護趁隙聯絡人力仲介，仲介發現此事非同小可，警告綁架外國人會遭判重刑，何浩恩這才將人釋放，2人得以回到潮州，何浩恩卻在一周後再度將郭嘉喬帶走，讓夫妻倆分離4年，至今不曾再見一面。

「每天都想她，想到已經不知道該怎麼辦才好了。」何茂成難過表示，他曾到潮州分局通報失蹤人口，何浩恩卻帶著妻子到永和分局銷案，提告民事的禁止會面訴訟也無法讓愛妻回到自己身邊，無奈之下只好將此事公諸於眾，希望希望「跳跳屋奶奶」能盡快回家。

記者致電何浩恩詢問回應，但他聽聞記者身分便立刻掛斷電話，再次致電仍未獲回應，而他後又回電稱要記者去看判決書，如亂寫則將提出告訴。

延伸閱讀
奶奶遭軟禁2／留美財金學士回台竟啃老　寄恐嚇信侵吞父母房還拘禁重病媽
台灣花滑28年來首挺進冬奧！　19歲新星李宇翔晉決賽
原始連結

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

44歲被傳懷二胎　Selina親回16字
男為報復雇主！性侵17歲少女棄豬舍　慘遭「豬啃食放血」慘死
捷運站都聞到！臭豆腐名店插旗北市惹怨　住戶崩潰：快把頭髮拔光
梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻
女毒蟲拖行所長判死　廢死聯盟晚間發文：「惡意」在台灣特別突出
快訊／美國隊壞消息！台美混血強打骨折　確定無緣WBC
今晨9.7℃！白天回溫熱到小年夜　除夕變天北東濕冷5天

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

卡洛爾鉤狀骨骨折動刀　蔡其昌第一時間祝福早日康復

周刊王

