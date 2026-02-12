除夕變天！　農曆過年「降雨熱區」一次看

▲年假天氣迎三段變化，一圖看懂。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，周末14日、15日小年夜，各地大多晴到多雲，僅花東有零星降雨機率，除夕、初一受鋒面通過及東北季風影響，北部、東部轉雨，年假後期天氣不穩定，直到接近收假日水氣減少，氣溫才會明顯回升。

小年夜多晴到多雲 花東零星降雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文談年假天氣，周末14日、15日（小年夜）受東南風影響，台灣各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨機會。

除夕鋒面通過 桃園以北東半部轉雨

不過，除夕、初一（16、17日）受鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆、東半部及中北部山區都轉為有雨天氣，降雨型態屬於間歇性的短暫陣雨。

收假前水氣減少回暖

林得恩指出，初二、初三受東北季風影響，迎風面東半部偶雨，天氣較不穩定。初四（20日）至初六（22日）收假日，受偏東風影響，各地水氣減少，氣溫回升更為顯著。

至於低溫預測部分，年假前期，中部以北、宜花及澎湖、金門地區13至17度，南部、台東17至19度，馬祖11度。年假後期，西半部、宜花及澎湖、金門14至18度，台東18至20度，馬祖11至13度。