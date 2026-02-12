台北東區名店接連退場　業者揭1難關：逛街人潮都去中山

記者黃翊婷／綜合報導

台北東區商圈近期有多家名店宣布退場，包含開業超過30年的隨意小吃、珍奶鬆餅始祖美好年代台北店、天菜咖哩等等，讓許多民眾感到很不捨。天菜咖哩秘製熟成咖哩專賣店的業者小天坦言，如今的東區缺乏吸引人潮的誘因，民眾逛街大多會選擇去中山區，人潮問題成為一大難關。

▲東區商圈近年來似乎陷入人潮流失的困境。（資料照／記者項瀚攝）

東區開業30年小吃店結束營業

開業超過30年的隨意小吃是隱身台北東區巷弄內的快炒小吃店，生意一直都很不錯，但近期因為老闆想退休，加上請不到廚師，於是決定只營業到2月15日，讓不少民眾直呼可惜。

珍奶鬆餅始祖、咖哩名店也熄燈

此外，珍奶鬆餅始祖「美好年代」業者日前透過社群平台公告，表示台北店預計只營業到3月31日，接下來會暫停營業一段時間，感謝大家13年來的支持，「休息不是離開，是為了變更好。」

Google評論超過2000則仍維持4.7星評價的天菜咖哩秘製熟成咖哩專賣店，業者也在日前公告表明，店面將在3月15日正式結束營業，目前尚無計畫另外開店，歡迎老朋友在熄燈前回來再享用一盤熱騰騰的咖哩。

如何吸引人潮成難關

根據《TVBS》報導，天菜咖哩秘製熟成咖哩專賣店的業者小天感嘆，如今的東區缺乏吸引人潮的誘因，民眾想逛街大多會選擇去中山區，想玩樂則會選擇去信義區，人潮問題成為東區商圈的一大難關。